Avukatlardan 81 ilde protesto: 'Tek bir kayba daha tahammülümüz yok'

Muğla Barosuna kayıtlı Av. Mehmet Erdal Çam'ın geçtiğimiz gün müvekkili tarafından öldürülmesi üzerine Türkiye Barolar Birliğinin (TBB) çağrısıyla 81 ilde eş zamanlı basın açıklaması gerçekleştirildi.

Yapılan açıklamada "Tek bir kayba bile tahammülümüz kalmadı. Tek bir meslektaşımızın kılına dahi zarar gelmesine tahammülümüz kalmadı artık" ifadelerine yer verildi.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde katledilen Avukat Mehmet Erdal Çam'ın katledildiği yerde konuşan TBB Başkanı Erinç Sağkan yaptığı konuşmada "Buradan çok açık ve net olarak ifade etmek isterim; avukatlık meslek grubu sahipsiz değildir. Bugün 81 il Baromuz ve Türkiye Barolar Birliği tüm Türkiye’de çok önemli bir çağrıya imza atıyorlar. Türkiye Barolar Birliği’nin ve Barolarımızın avukatlık mesleğinin sistematik bir şekilde itibarsızlaştırılması ve cezasızlık politikası sonucunda uğradığı ve her gün devam eden şiddete karşı Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne ve Adalet Bakanlığı’na sunduğumuz önerilerin ivedi şekilde hayata geçirilmesini talep ediyoruz" dedi.

81 ilde yapılan basın açıklamalarında 180 Bin avukatın hakları için verilecek mücadelenin öneminden bahsedilirken bütün meslek TBB'nin bir bütün olarak saldırılara karşı ortak bir mücadeleyi ve dayanışmayı ortaya koymaya hazır olduğu ifade edildi.

Yurtsever Hukukçular: Bir araya gelip mücadeleyi süreklileştirmeliyiz

Yurtsever Hukukçular adına konuşan Nihal Yıldırım Selvi soL'a yaptığı değerlendirmede, "Meslektaşlarımız sırf avukat oldukları için sözel, psikolojik, ekonomik, fiziki şiddete maruz kalıyor ve şiddetin boyutu gün geçtikçe artıyorken; avukata yönelen bu şiddeti cezalandırmak şöyle dursun şiddetin önünün daha da açıldığını üzülerek görüyoruz" dedi.

Selvi Yurtsever Hukukçular olarak yapılan eşzamanlı eylemlere katıldıklarını da belirti ve şunları söyledi:

"Birkaç gün önce Bodrum’da meslektaşımız Avukat Erdal ÇAM kendi müvekkili tarafından katledildi.Oysa meslektaşımız, neredeyse 3 yıl devam eden bir davada bu kişinin hukuki yararını korumak için görev yapmıştı. Söz konusu dava ise bir taşınmaz tahliye davasıydı... Ne yazık ki avukatlara yönelen saldırıların son dönemde daha da arttığını görüyoruz..

Avukat Erdal Çam, acımasızca katledildi.. Diğer yandan polis tarafından beli kırılan, sadece savunma görevini icra ettiği için mahkûm edilen, ekonomik çaresizlik nedeniyle intihar eden avukatlar, meslektaşlarımız da var. Kuşkusuz avukata yönelen şiddetin arkasında da eşitsizlikleri yaratan, insanları dayanışmacı değerlerden uzaklaştırarak bile isteye çürümeye mahkûm bırakan bu sermaye düzeni var... Hükümet ise bırakın avukatların yaşam hakkını korumayı; hak savunuculuğu yapan meslektaşlarımızı yargılamakla, baroları, adliyeleri parçalara bölmekle meşgul..

Şiddetin ve saldırıların kaynağı olan eşitsizlikleri ortadan kaldırmak ise ancak bir araya gelip mücadeleyi süreklileştirmekle mümkündür."