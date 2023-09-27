Tarihsel misyonları CHP'yle aynı: SYRIZA tabanını sağa çekmeyi başardı

Yunanistan'da 2015-2019 yılları arasındaki iktidarında halka karşı en şiddetli kemer sıkma saldırısını gerçekleştiren, emperyalist politikaların sadık destekçisi SYRIZA'nın yeni genel başkanı Stefanos Kasselakis’le ilgili tartışmalar sürüyor.

ABD'den gelen eski finansçı, patron Kasselakis’i SYRIZA üyelerinin nasıl olup da seçtiği bazılarınca şaşkınlıkla karşılanırken, kimi parti üyeleri "solcu SYRIZA"nın artık bittiğini dile getiriyor, partide yeni ayrılıklar yaşanmasının kaçınılmaz olduğu belirtiliyor.

Öte yandan SYRIZA'nın tıpkı Türkiye'deki CHP'nin yıllardır yapmaya çalıştığı gibi kitlesini sağa çekmeyi başardığı görülüyor. Zira iki partinin de ortak bir tarihsel misyonu var: Emekçi kitlelerin öfkesini düzen içinde tutmak ve sahte umutların ardından sola karşı kitlelerde büyük düş kırıklığı yaratmak.

Bugün ABD'deki Demokrat Parti gibi bir modeli öneren Kasselakis'in SYRIZA'nın başına geçmesi, aslında bu partinin üyelerini ve etkisindeki kitleleri nasıl sağcılaştırmayı başardığının bir göstergesi. CHP'nin Türkiye'de sola ve emekçilere karşı benzer bir işlevi muhalefet partisi olarak sürdürdüğü biliniyor.

Öte yandan iki parti de şu sıralar seçim yenilgilerinin ardından kongre ve "değişim" tartışmaları yaşıyor.

SYRIZA MK üyesi: Değişim talebi zafer getirdi

BirGün'den Umut Can Fırtına'ya konuşan SYRIZA Merkez Komite Üyesi Yiannis Bournous, Kasselakis'in partiye son iki haftada 40 bin yeni üye kazandırdığını belirterek "Onun zaferi, eski ve yeni üyelerimizin çoğunluğunun partimizde köklü değişiklikler talep etmesini simgeliyor. Bu talep, son ulusal seçimlerdeki stratejik yenilginin ve Aleksis Çipras’ın istifa etmesiyle tarihsel bir dönemin kapanmasının ardından geldi. Bu değişim talebi ise ezici bir zafer getirdi" dedi.

Bournous SYRIZA'nın parçalanacağına yönelik tartışmalara ilişkin "SYRIZA on yıldan fazla bir süre önce bir ittifaktan birleşik, çok yönlü bir partiye dönüştü. O zamandan beri, sadece 2015 yazında büyük bir bölünmeyi atlatmakla kalmadı, aynı zamanda birkaç hafta sonra, Eylül 2015'te tekrar seçimleri kazandı. Yanis Varoufakis’in MeRA25 partisi dâhil SYRIZA’dan koparak oluşan partilerin hiçbiri solcu ve ilerici insanların güvenini kazanmayı başaramadı. Bu, tüm Yunan solcularının aklında bulundurması gereken bir ders" ifadelerini kullandı.

'İçsel tartışmalar yaşanacak ama kararlıyız'

Partisinin "acil bir şekilde yapısının ve siyasi iletişiminin derinlemesine yeniden düzenlenmesine ve geçen haziran ayındaki stratejik seçim yenilgisinin ışığında siyasi stratejisini yeniden ayarlamasına" ihtiyacı olduğunu öne süren Bournos "Tüm bunlar muhtemelen önümüzdeki aylarda gerçekleşecek olan olağanüstü kongrede tartışılacak. Bu, SYRIZA’nın son aylardaki krizden çıkmasının ve Yunan siyasi manzarasındaki pozisyonunu güçlendirmesinin yolu. Bu kolay bir süreç olmayacak ve içsel çalkantılar yaşanacak. Ancak yine de bu yolu izlemeye kararlıyız" diye belirtti.

'Yeni umudu yaratmak için hazırız'

"Kasselakis partinin dümenini nereye kıracak?" sorusuna ise SYRIZA MK üyesinin yanıtı şöyle oldu:

"Kasselakis, kampanyası boyunca "modern, vatansever, yönetici sol" vizyonunu sundu. Partimizin politik ve organizasyonel genişlemesine ilişkin son kongrede verilen kararlarını destekliyor ve Parti'nin işleyişine yeni metodolojiler getirmeyi arzuluyor. Başka bir deyişle, Kasselakis ve SYRIZA kadrolarının büyük çoğunluğu, partinin yeniden yapılanması ve Yunanistan'daki siyasi çatışmadaki kahraman rolün geri kazanılması için kolektif olarak çalışmaya kararlı. Son ulusal seçimlerdeki stratejik yenilgimizi aşmak ve Yunan halkının çoğunluğunun aradığı yeni umudu yaratmak için hazırız. Önceliğimiz, toplumsal çoğunluğun çıkarları lehine, ikna edici bir yönetim alternatifi sunmamıza izin verecek gerekli toplumsal ve siyasi ittifakları kurmaya başlamak."