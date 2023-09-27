Trendyol işçilere dönük hak gaspını sanatla temizlemeye çalışıyor

Depo işçilerini sendikalaştıkları için işten çıkarmasıyla gündemde olan e-ticaret platformu Trendyol, işçilerin hakkını vermemekte ısrar ederken, önde gelen sanat etkinliklerine ortak olma kararı aldı.

Patronlar Dünyası'nın aktardığına göre, şirket, 26 Eylül – 1 Ekim tarihlerinde Tersane İstanbul’da gerçekleşecek Contemporary İstanbul’un partneri oldu.

Diğer yandan, hakları için mücadele eden Trendyol depo işçilerinin, şirketin genel merkezi önünde sürdürdükleri eylemler, 30'u aşkın gündür devam ediyor.

Dün genel merkez binası önünde basın açıklaması yapmak için toplanan işçilere polis müdahale etmiş ve 30 işçi gözaltına alınmıştı.