Hakları için genel merkez önüne gelen Trendyol depo işçilerine gözaltı

Sendikalaştıkları için işten atılan Trendyol depo işçileri, eylemlerine İstanbul Maslak'ta bulunan Trendyol Genel Merkezi önünde devam etti.

Hakları için mücadele eden işçiler, Trendyol depo işçileri eylemlerini 30. gününde de devam ettirdi. İşçiler, genel merkez binası önüne giderek basın açıklaması gerçekleştirdi.

PTT-SEN ve DGD-SEN ile beraber genel merkezi önünde toplanarak muhatap bulana kadar genel merkez önünden ayrılmayacaklarını ilan eden işçiler, bina önünde geceli gündüzlü nöbet tutacaklarını duyurdu.

PTT-SEN, "Yine aynı zulüm yine gözaltı! Basın olarak gelen destek için gelen kim varsa uzaklaştırıyorlar. Bizi yalnız bırakmaya çalışıyorlar" paylaşımında bulundu. Söz konusu paylaşımda yer alan videoda; çevik kuvvet polislerinin işçilerin etrafını sardığı görülürken, basın mensubu ve çevredeki yurttaşların ise alandan uzaklaştırıldığı görüldü.

15 işçi gözaltına alındı

DGD-SEN de, polis müdahalesi sonucunda 15 işçinin gözaltına alındığını açıkladı.

DGD-SEN tarafından yapılan açıklamada, "Gözaltına alındık. Arkadaşlarımızın çığlık sesleri geliyor! 15 arkadaşımız işkenceyle gözaltı araçlarına bindirildi. Direndik, yenilmedik. Bizi gözaltılarla yıldırmazlar. İşçi düşmanı Trendyol’a karşı bizim safımızda olun, sesimizi büyütün!" denildi.

Kötü çalışma koşullarına karşı PTT-SEN'de örgütlenen işçiler, küçülme bahanesiyle işten atılmıştı. İşten atılan işçiler, kıdem ve ihbar tazminatlarını alamazken, Kod-29 ile işten atılan işçilerse işsizlik maaşı dahi alamıyor.