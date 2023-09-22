TKP İstanbul İl Örgütü'nden direnişteki Trendyol depo işçilerine ziyaret

Trendyol’un deposunda çalışan işçiler sendikalaştıkları için bir ay önce önce işten çıkarılmıştı.

İşçiler, haklarını almak için direnişlerini 26 gündür sürdürüyor.

TKP İstanbul İl Örgütü, Trendyol depo işçilerinin İstanbul Esenyurt'taki depo önündeki eylemine bugün destek ziyareti gerçekleştirdi.

Ziyaretin ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan PTT-Sen, "Direnişimizin 26. gününde Esenyurt Trendyol depo önündeki direniş çadırımıza gelip bizlere destek olan Türkiye Komünist Partisi'nden arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Birleşe birleşe kazanacağız!" dedi.

Direnişimizin 26. gününde Esenyurt Trendyol depo önündeki direniş çadırımıza gelip bizlere destek olan @tkpninsesi arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz.



Birleşe birleşe kazanacağız! pic.twitter.com/vXn3nDLwGl — PTT-Sen (@ptt_sen) September 22, 2023

Trendyol'un sessiz kalma durumu sürüyor

PTT-Sen Genel Başkanı Süleyman Şen de, TKP'nin ziyaretinin ardından soL'a direniş sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Trendyol'un sessiz kalma durumunu korumaya çalıştığını ifade eden Şen, "Resmi arabulucu görüşmeleri başladı, bir taraftan hukuki süreç de işliyor. Tarafların avukatları, arabulucu görüşmesinde yer aldılar. Ancak konunun muhatabı şirket yöneticilerinden tarafımıza herhangi bir geri dönüş olmadı. Bekleyişimiz sürüyor" dedi.

Sendika ve direnişteki için kendilerine destek verdiğini aktaran Şen, "DGD-Sen'le birlikte direniyoruz. Onun dışında Agrobay işçileri, maden işçileri, FEDAŞ'ta direnen arkadaşlar bize destek oluyor. Emek örgütünden arkadaşlar var" ifadelerini kullandı.

Şen, dün yapılan eylemde kendisinin üzerine servis aracı süren kişi hakkında şikayetçi olduklarını sözlerine ekledi.