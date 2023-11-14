Güne soL'dan bakın: 14 Kasım 2023

Hacettepe yurdunda bir öğrenci daha yaşamına son verdi

Hacettepe Üniversitesi Beytepe Öğrenci Evler'inde bir öğrenci odasında yaşamına son verdi.

Yurttaşları zorla göç ettirdikleri Tokatköy'ün kentsel dönüşüm inşasında iş cinayeti

Beykoz'un Tokatköy mahallesindeki kentsel dönüşüm inşaatında bir işçi, kazı çalışması sırasında toprak altında kalması sonucu kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.

Sermayeden hükümetin asgari ücret planına açık destek: 'Gerçekleşen değil, hedeflenen enflasyon esas alınsın'

Bir süredir asgari ücret hesaplamasında, daha düşük olan hedef enflasyonun ölçüt alınmasını savunan ekonomi yönetimine destek patronlardan geldi.

Yakılarak öldürülen Afgan madencinin eşi: 'Adalet istiyorum!'

Zonguldak'ta kaçak maden ocağında çalışan ve ormanlık alanda yakılarak öldürülen Afgan işçinin eşi, ''İnsan olan bunu nasıl yapar'' dedi.

AssisTT çalışanları birlik oldu, servis haklarını kazandı

Servis hakları ellerinden alınan AssisTT çağrı merkezi çalışanları, Patronların Ensesindeyiz Ağı temsilcileriyle yürüttükleri mücadele sonunda haklarını geri aldı.

ENKA’da hak gaspı: Büyük kârların arkasındaki gerçek

2022 verilerine göre dünyanın en büyük iki yüz elli Uluslararası Müteahhidi listesinde ilk yüzde olan ENKA her geçen gün büyürken, kendi okullarındaki eğitimcilerinin tazminatına göz dikti.

Mado'nun sahibi Atilla Kanbur'dan gazeteciye küfür ve saldırı girişimi

Mado’nun sahibi Atilla Kanbur, deprem bölgesinde ruhsatsız şekilde güçlendirilen iş yerlerini paylaşan Güven Haber imtiyaz sahibi Erdoğan Adıyaman'a küfür etti ve üzerine yürüdü.

Bahar Candan ve Nihal Candan'a 'dolandırıcılık' gözaltısı

Sosyal medya fenomenleri Bahar Candan ve Nihal Candan kardeşler, haklarında çıkan suç örgütü üyeliği iddialarının ardından gözaltına alındı.

5 yıl önce İmar Affı'na, şimdi Kentsel Dönüşüm'e imza attılar: 10 AKP'li yanıt veremedi

5 yıl önce kaçak yapıların yasallaşmasına ''Evet'' diyen AKP'li 10 milletvekili, şimdi de depremde yıkılan binaları gerekçe göstererek rantsal dönüşümün önündeki engelleri kaldırdı.

Görevden alma kararı vermişti: Çocuk istismarını savunan lise müdürü hâlâ görevde

İsmailağa cemaatinde yaşanan çocuk istismarına ilişkin yaptığı paylaşımla tepki toplayan ve hakkında görevden alma kararı verilen Cağaloğlu Anadolu Lisesi Müdürünün hâlâ görevinde olduğu ortaya çıktı.

Muhalefetin İzmirli Fouché'si: CHP'den İYİP'e, İYİP'ten DEVA'ya, DEVA'dan İYİP'e

CHP'den İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclis üyesi seçilen, ardından İYİP’e, sonrasında DEVA'ya geçen İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Bergama Meclis Üyesi Nezih Özuyar, tekrar İYİP’e katıldı.

Gazze'de 39. gün: İsrail ordusu Gazze’deki parlamento binasını işgal etti

İsrail ordusunun abluka altındaki Gazze Şeridi’ne yönelik yoğun bombardımanı devam ediyor.