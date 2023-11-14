Gazze'de 39. gün: İsrail ordusu Gazze’deki parlamento binasını işgal etti

Aksa Tufanı operasyonunun ardından başlayan çatışmalar 39. gününde devam ediyor.

Gazze'deki Şifa Hastanesi'nde hizmetlerin durması nedeniyle 6'sı prematüre bebek 20 kişi öldü. İsrail güçlerinin 7 Ekim'den bu yana gözaltına aldığı Filistinlilerin sayısı 2 bin 520'ye çıktı. İsrail, 7 Ekim’den bu yana 44’ü Gazze Şeridi içindeki çatışmalarda, 6’sı kuzeyde Lübnan sınırında olmak üzere 363’ü asker 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin yaralandığını duyurdu. Gazze’deki hükümete göre ölenlerin sayısı 11 bin 240’ı aştı, bu kişilerin en az 4 bin 630’unu çocuklar ve 3 bin 130’unu kadınlar oluşturuyor.

Ürdün: Tüm kırmızı çizgileri aşan bir İsrail hükümetiyle karşı karşıyayız

Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi, tüm kırmızı çizgileri aşan bir İsrail hükümetiyle karşı karşıya olduklarını ve Filistin'de gelecekte yaşanacakların daha da kötü olacağını ifade etti.

Bakan Safedi, "(Filistin'de) Gelecek daha da kötü (olacak). Çünkü tüm kırmızı çizgileri aşan ve ihlal etmediği hiçbir uluslararası hukuk bırakmayan bir İsrail hükümetiyle karşı karşıyayız.” dedi.

İsrail ordusunun Gazze'ye yönelik saldırıları devam ediyor

İsrail ordusunun abluka altındaki Gazze Şeridi’ne yönelik yoğun bombardımanı devam ediyor. Deir Al Balah kentine düzenlenen saldırı sonucu aralarında çocukların da bulunduğu hayatını kaybedenlerin cenazesi, Aksa Şehitleri Hastanesi'ne getirildi.

Gazze'deki Hükümet Medya Ofisi: İletişim kesilmesi Gazze için idam hükmü demek

Gazze'deki Hükümet Medya Ofisinden yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine operasyonlar düzenlemesiyle eşzamanlı olarak internet erişimi ve telefon iletişimi kestiği kaydedildi.

İsrail işgal ordusunun, işlemiş olduğu suçları gizlemek amacıyla internet ve iletişimi kestiğine işaret edilen açıklamada, "Gazze Şeridi'nde 2 milyon 300 binden fazla insan kurtarma ekipleri, acil servisler ve sivil toplum ekipleriyle iletişime geçemiyor" ifadeleri yer aldı.

Açıklamada, "Birbirleriyle iletişim imkanı bulamayan ekiplerin bu durumu Gazze Şeridi'nde idam hükmü demektir. Bu da İsrail'in uluslararası insancıl hukuk ve uluslararası örfleri ihlal etmesi yönüyle yeni bir suç işlemesi demektir" değerlendirmesinde bulunuldu.

ABD: Hastaların ve hastanelerin korunduğunu görmek istiyoruz

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, İsrail'in abluka altındaki Gazze'de bulunan hastanelere saldırılarına ilişkin "Hastaların ve hastanelerin korunduğunu görmek istiyoruz." dedi.

Miçotakis: Bu çatışmanın tırmanmamasını sağlamak hepimizin çıkarına

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Avrupa ve Türkiye'nin Gazze'deki çatışmaların tırmanmaması noktasında ortak çıkara sahip olduğunu söyledi.

Almanya'nın başkenti Berlin'deki Konrad Adenauer Vakfı'nda bir panele katılan Miçotakis, "(Gazze) Bu çatışmanın tırmanmamasını sağlamak hepimizin çıkarına. Bu çatışmanın halihazırda ele almak zorunda olduğumuz korkunç durumun ötesine geçmemesini sağlamanın hepimizin çıkarına olduğunu düşünüyorum. Türkiye için de aynı çıkar söz konusu, kimse çatışmanın daha da tırmandığını görmek istemiyor." diye konuştu.

İngiliz Başbakan Sunak: İsrail hastaneler dahil masum sivilleri korumak için tüm tedbirleri almalı

İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, İsrail'in kendisini savunurken "uluslararası hukuk çerçevesinde" hareket etmesi konusunda net olduklarını belirterek, "Hastaneler dahil masum sivilleri korumak için tüm tedbirleri almalı, Batı Şeria'da aşırılık yanlısı şiddeti durdurmalı ve Gazze'ye daha fazla yardım girmesine izin vermelidir." dedi.

Kahire: Refah Sınır Kapısı açık, İsrail yardımların girişine engel oluyor

Mısır, Gazze Şeridi'ne açılan Refah Sınır Kapısı'nın kapanmadığını ancak İsrail'in yardımların girişine engel olduğunu duyurdu.

Mısır Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ahmed Ebu Zeyd, "Engelleyici şartlar ve dayanaksız gerekçelerle Gazze Şeridi'ne yardımların girişine engel olan İsrail tarafıdır" dedi. Zeyd, bunun aksine dair iddiaları ortaya koyanları kınadıklarını dile getirdi.

İsrail ordusu Gazze’deki parlamento binasını işgal etti

İsrail ordusu, topyekun kuşatmaya alarak havadan ve karadan saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi’ndeki parlamento binasını işgal etti.

İsrail devlet televizyonu KAN, İsrail askerlerinin Gazze'deki Filistin Parlamentosu binasında bulunduklarını gösteren bir fotoğraf paylaştı. Fotoğrafta, İsrail ordusunun Golani Tugayı askerlerinin, parlamento salonunda İsrail bayrakları ile poz verdiği görüldü.

Filistin'de son genel seçim 2006'da yapılmıştı ve Hamas seçimden zaferle çıkmıştı. 2005'te yapılan ve Hamas'ın katılmadığı devlet başkanlığı seçimlerini ise Mahmud Abbas kazanmıştı. Hamas, 2006 seçimlerinde 132 sandalyeli Filistin Parlamentosunda 76 sandalye kazanmıştı.

İsrail ordusu Şifa Hastanesi'nin kapılarına ulaştı

İsrail ordusu, aralarında onlarca bebeğin de bulunduğu ve Gazze'nin en büyük hastanesi olma özelliği taşıyan Şifa Hastanesi'nin kapılarına ulaştı.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, Şifa Hastanesi'nde enerji sıkıntısı nedeniyle son üç günde aralarında 3 prematüre bebeğin de bulunduğu en az 32 hastanın öldüğünü duyurdu. Ayrıca 7 Ekim'den bu yana Gazze'de 4 bin 630'u çocuk ve 3 bin 130'u kadın olmak üzere en az 11 bin 240 Filistinli hayatını kaybetti.

Gazze'nin en büyük hastanesinin "korunması gerektiğini" söyleyen ABD Başkanı Joe Biden, "Umudum ve beklentim daha az müdahaleci eylemler olacağı yönündedir" çağrısında bulundu.