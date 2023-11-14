Mado'nun sahibi Atilla Kanbur'dan gazeteciye küfür ve saldırı girişimi

Mado’nun sahibi Atilla Kanbur, deprem bölgesinde ruhsatsız ve kaçak güçlendirilen iş yerlerini paylaşan gazeteciye küfür etti ve üzerine yürüdü.

Kameralara yansıyan görüntülere göre; Kanbur, ruhsatsız olarak güçlendirilen binaları paylaşması nedeniyle Güven Haber imtiyaz sahibi Erdoğan Adıyaman'la tartışmaya başladı. "Sen de mi o i...nin adamısın?" diyen Kanbur, kameraların kayıtta olduğunu fark ettikten sonra küfür etmediğini iddia etti.

Ardından Kanbur'un Adıyaman'ın, "Kahramanmaraş'ta herhangi bir binaya güçlendirme yapılmadı ama siz o binayı güçlendirdiniz" diyerek ruhsatsız olarak güçlendirilen Mado şubesini işaret etmesi üzerine Adıyaman'ın üzerine yürüdü.

Kanbur'un Adıyaman'ın üzerine yürümesiyle birlikte araya jandarma girdi.