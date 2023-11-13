Mezar dikici Aydeğer'e AKP de CHP de MHP de tekrar ihale verdi!

6 Şubat tarihinde Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 11 ili etkileyen depremler sonucu 50 bini aşkın yurttaş hayatını kaybederken, 100 bini aşkın yurttaş ise yaralanmıştı. Depremden en çok etkilenen illerin başında gelen Hatay, en fazla can kaybının da meydana geldiği il olmuştu.

Antakya'da müteahhitliğini yaptığı binaların depremde çökmesi sonucu çok sayıda kişinin hayatını kaybetmesine neden olan Mehmet Özat'ın aylar sonra şans eseri gözaltına alınarak tutuklanmasının ardından, 370 yurttaşa mezar olan Emlak Bank Konutları tekrardan gündeme geldi.

Yüzlerce kişinin ölümüne neden oldular, konut ihalesi aldılar

İhalesi Merit İnşaat tarafından alınan Emlak Bank Konutları 1. kısım inşaatı, sonrasında alt yüklenici olarak Aslar İnşaat'a devredilmişti. Aytaç Kınay, Erten Elçi, Mehmet İhsan Aydeğer, Mehmet Özat ve Nurettin Mertayak'ın sahibi olduğu şirketin inşa ettiği Emlak Bank Konutları'nın, depremde yüzlerce kişinin ölümüne neden olması sonrasında beş ortaklı şirketin yalnızca iki ortağı kamuoyunun gündemine getirilmişti.

Gündeme getirilen isimlerden birisi Mehmet Özat’tı. CHP'ye yakınlığıyla bilinen Özat, aynı zamanda TED Hatay Koleji’nin de sahipleri arasında yer alıyor. Hakkında yakalama kararı bulunan Özat, yakalama kararına karşın aylar sonra Ankara'da depremzede yakınları tarafından tanınması üzerine gözaltına alınarak tutuklandı. Gündeme gelen diğer isim ise Nurettin Mertayak’tı. Mertayak da meydana gelen depremlerde hayatını kaybetmişti.

soL geçtiğimiz günlerde Emlak Bank Konutları'nda yüzlerce yurttaşın hayatını kaybetmesinden ve yaralanmasından sorumlu olmalarına rağmen haklarında soruşturma açılmayan diğer ortaklara, bir de deprem bölgesinde konut ihalesi verildiğini ortaya çıkarmıştı.

Mimaray İnşaat’a 1 milyar 614 milyon liralık ihale

Deprem kaynaklı sorunlar hala devam ederken, AKP iktidarı yaklaşan Cumhurbaşkanlığı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Seçimi'ne yatırım olarak deprem bölgesinde siyasi şova girişmişti. Gerekli bilimsel çalışmalar gerçekleştirmeden konut inşasına başlayan iktidar, onlarca konut ve inşaat ihalesini yandaş şirketlere vermişti.

Emlak Bank Konutları'nı inşa eden Aslar İnşaat'ın ortaklarından Mehmet İhsan Aydeğer de sahibi olduğu Mimaray İnşaat ile deprem bölgesine yönelik ihalelerden payını aldı.

Hatay'da 504 deprem konutunun ve 193 ahırın yapım işi ihalesi, depremden yaklaşık dört ay sonra gerçekleştirildi. Kamu alımlarında şeffaflığı ortadan kaldırdığı, kamu kaynaklarının verimli kullanılmasını önlediği ve rant aracı olarak kullanılması gibi nedenlerle eleştirilen pazarlık yöntemiyle gerçekleştirilen 1 milyar 614 milyon 835 bin TL bedelli ihale, Egemen İnşaat, Ecay İnşaat ve Mimaray İnşaat İş Ortaklığı’na verildi.

Aydeğer'in bağlantıları: Milletvekilleri, bürokratlar, patronlar…

Yüzlerce yurttaşın ölümüne ve yaralanmasına sebep olanlar arasında yer alan Aydeğer'in, deprem konutları ihalesini nasıl aldığı ise kamuoyunda soru işaretlerine neden oldu.

Hatay'a ekonomik, sosyal ve kültürel katkı sağlamak amacıyla kurulduğu iddia edilen Hatay Vakfı'nın başkanlığını yürüten Aydeğer, AKP'ye yakınlığıyla biliniyor.

AKP dışında başka siyasi partilerle de ilişkili olan Aydeğer’in, çeşitli milletvekilleri, bürokratlar, akademisyenler ve patronlara gerçekleştirdiği ziyaretler ve görüşmeler kapsamında çokça fotoğrafı bulunuyor. Aydeğer söz konusu görüşme ve ziyaretleri ise Hatay Vakfı Başkanı unvanıyla gerçekleştiriyor.

Aydeğer’in sadece depremden sonra sosyal medyaya yansıyan görüşmelerinin bazıları şöyle:

Aydeğer, 6 Şubat tarihli depremden yalnızca iki ay sonra dönemin AKP'li TBMM Başkanı Mustafa Şentop 'u makamında ziyaret etti.

'u makamında ziyaret etti. Aydeğer 14 Mayıs'ta gerçekleştirilen 28. Dönem Milletvekili Seçimi'nin ardından yeni seçilen Hatay milletvekillerine TBMM'de ziyaret gerçekleştirdi. Aydeğer ziyaretleri kapsamında görüştüğü AKP'li Hüseyin Yayman , AKP'li Abdülkadir Özel , AKP'li Kemal Karahan , CHP'li Mehmet Güzelmansur , CHP'li Servet Mullaoğlu , MHP'li Lütfi Kaşıkçı ve Saadet Partili Necmettin Çalışkan 'la fotoğrafı bulunuyor.

, AKP'li , AKP'li , CHP'li , CHP'li , MHP'li ve Saadet Partili 'la fotoğrafı bulunuyor. Aydeğer ve Vakıf Yönetim Kurulu, Diyanet İsleri Başkan Vekili Burhan İşleyen ’i makamında ziyaret etti.

’i makamında ziyaret etti. Aydeğer, depremden sadece bir ay sonra Ankara’nın AKP’li Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı ’yı ve Ankara’nın CHP’li Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar ’ı Hatay Vakıf yönetimiyle birlikte ziyaret etti.

’yı ve Ankara’nın ’ı Hatay Vakıf yönetimiyle birlikte ziyaret etti. Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Rektörü Musa Kazım Arıcan’ı makamında ziyaret eden Aydeğer, aynı zamanda vakıf aracılığıyla kimi üniversitelerde de faaliyet yürütüyor. Hatay Vakfı son olarak Dışişleri Bakanlığı’na bağlı Türkiye Ulusal Ajansı tarafından desteklenen projesini yakın ilişki içerisinde bulunduğu Ostim Teknik Üniversitesi işbirliğinde gerçekleştirdi.

Aydeğer ayrıca Türk Dünyası Mühendis ve Mimarlar Birliği’nin (TDMMB) de yönetim kurulu üyesi. 2002 yılında AKP’li isimler tarafından kurulan TDMMB, iktidara yakın patronların örgütlenmesi olarak biliniyor. Birliğin Genel Başkan koltuğunda AKP’li Mamak Belediye Başkanı Murat Köse otururken, onursal başkan ise Kuzey Kıbrıs Cumhurbaşkanı Ersin Tatar.

Kamu kurumlarından aldığı ihalelere de devam ediyor

Bu zamana kadar birçok bakanlık ve belediyeden ihale alan Aydeğer’in şirketi Mimaray İnşaat, güncel olarak kamu kurumlarından aldığı ihalelere dair projelerini sürdürmeye devam ediyor.

Şirketin internet sitesinde yer alan bilgilere göre; şirketin, aldığı ihaleler kapsamında devam etmekte olan dört projesi bulunuyor. Mimaray, söz konusu ihalelerin ikisini Tarım ve Orman Bakanlığı’na bağlı Devlet Su İşleri’nden, diğer iki ihaleyi ise CHP'li Hatay Büyükşehir Belediyesi ve MHP’li Osmaniye Belediyesi’nden aldı.

Mimaray’ın bu zamana kadar Devlet Su İşleri’nden aldığı ihalelerin sayısı dikkat çekerken, akıllara Aydeğer’in yönetim kurulunda bulunduğu TDMMB’nin kurucu başkanı ve güncel genel sekteri İlyas Demirci’nin uzun yıllar boyunca DSİ’de farklı yönetici pozisyonlarında çalışmış olmasını getiriyor.

Mimaray’ın internet sitesinde devam eden projeleri arasında deprem konutları ihalesine yer verilmezken, şirketin güncel olarak yürüttüğü projeler şöyle: