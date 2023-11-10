Büyük skandal: Hatay'da 370 kişiye mezar olan binanın müteahhitlerine konut ihalesi verildi!

Merkez üssü Kahramanmaraş olan 6 Şubat tarihli depremlerden 11 il etkilenmiş, ölü sayısı 50 bini, yaralı sayısı ise 100 bini aşmıştı. Depremden en çok etkilenen illerin başında gelen Hatay'da ise 23 bini aşkın yurttaş hayatını kaybetmişti.

Hatay'ın Antakya ilçesinde bulunan Emlak Bank Konutları'nda 370 kişi yaşamını yitirmiş, yüzlerce kişi yaralanmıştı. O bina, bugün kamuoyu tarafından bir kez daha hatırlandı.

Binanın müteahhitlerinden olan, hakkında yakalama kararı bulunan Mehmet Özat, Ankara'daki Bilkent Center AVM'de depremzede yakınları tarafından tanındı. Depremzede yakınları, Özat'ı alıkoydular ve polis çağırdılar. Bu sayede, aylardır arama kararına rağmen bulunamayan Özat, şans eseri gözaltına alındı.

Özat'ın gözaltına alınmasıyla yüzlerce insanın hayatını kaybetmesine neden olan Emlak Bank Konutları'nı inşa eden Aslar İnşaat ve şirketin ortakları tekrar gündeme geldi. Şirketin beş ortağı olmasına karşın, kamuoyunda yalnızca Özat ve depremde hayatını kaybeden Nurettin Mertayak'ın adının gündeme gelmesi dikkat çekiyor.

Diğer üç ortağın adının neden gündeme gelmediği ve şimdi ne yaptıkları soru işaretlerine neden oluyor. Peki diğer üç ortağa ne oldu? Diğer üç ortaktan ikisi hakkında olaya dair soruşturma açılmazken, AKP'ye yakınlığıyla bilinen iki ortağa deprem bölgesinde yapımına başlanan yeni konutların ihalesinin verildi.

Beş ortaktan sadece ikisi gündeme geldi: Birisi CHP'li, diğeri ölü

Emlak Bank Konutları 1. kısım inşaatı Merit İnşaat tarafından alındı, inşaat ardından alt yüklenici olarak Aslar İnşaat'a devredildi. Söz konusu şirketin ortakları ise Aytaç Kınay, Erten Elçi, Mehmet İhsan Aydeğer, Mehmet Özat ve Nurettin Mertayak'tan oluşuyor. Söz konusu durum, Hatay'ın yerel gazetecilerinden Mustafa Dilek tarafından da gündeme getirilmişti.

Kahramanmaraş merkezli depremde yıkılan Emlak Bank Konutları'nda yüzlerce yurttaşın hayatını kaybetmesi ve yaralanması üzerine konuya dair soruşturma başlatıldı. Ancak beş ortaklı şirketin şimdiye kadar yalnızca iki ortağının ismi kamuoyunun gündemine geldi. Gündeme gelen isimlerden birisi Mehmet Özat. CHP'ye yakınlığıyla bilinen Özat, aynı zamanda TED Hatay Koleji’nin de sahipleri arasında yer alıyor. Hakkında yakalama kararı bulunan Özat, bugün aylar sonra şans eseri tespit edilerek gözaltına alındı.

Gündeme gelen diğer isim ise Nurettin Mertayak. Mertayak da meydana gelen depremlerde hayatını kaybetti.

Anne ve babasını kaybetti: AKP'li ortakların üstünü örttü

Konuya dair Hatay Cumhuriyet Başsavcılığı'na yapılan suç duyurularından birisi, Emlak Bank Konutları'nda ikamet etmekte olan anne ve babasını yaşanan deprem nedeniyle kaybeden avukat Mehmet Alper Neşeli tarafından gerçekleştirildi.

Şüphelilerin yakalanmasını ve mal varlıklarına el konulmasını talep eden Neşeli'nin, suç duyurusunda yalnızca hayatını kaybeden Mertayak ve CHP'ye yakınlığıyla bilinen Özat'tan şikayetçi olması dikkat çekiyor.

Neşeli'nin AKP'ye yakınlığıyla bilinen diğer üç ortağı şüpheli olarak bildirmemesi, akıllara Neşeli'nin de diğer üç ortak gibi AKP'li olduğu gerçeğini getiriyor. Annesi ve babasını depremde kaybeden Neşeli'nin 2019 yılına kadar AKP Antakya İlçe Başkanlığı görevini yürüttüğü biliniyor.

İki ortağa deprem bölgesinde konut ihalesi verildi

Deprem kaynaklı sorunlar hala devam ederken, AKP iktidarı yaklaşan Cumhurbaşkanlığı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Seçimi'ne yatırım olarak deprem bölgesinde siyasi şova girişmişti. Yeterli bilimsel çalışmalar gerçekleştirmeden konut inşasına başlayan AKP, onlarca konut ve inşaat ihalesini yandaş şirketlerine vermişti.

Emlak Bank Konutları'nda yüzlerce yurttaşın hayatını kaybetmesinden ve yaralanmasından sorumlu olmalarına karşı haklarında soruşturma açılmayan ortaklara, bir de deprem bölgesinde konut ihalesi verildiği ortaya çıktı.

Hatay Vakfı Başkanı ünvanını da taşıyan İhsan Erdeğer, depremden yalnızca iki ay sonra dönemin AKP'li TBMM Başkanı Mustafa Şentop'u makamında ziyaret etti. Ziyarete ilişkin fotoğraf sosyal medya da paylaşılırken, Hatay Vakfı, kabul için Şentop'a teşekkür etmekten de geri kalmadı.

Söz konusu ziyaretten yalnızca birkaç ay sonrasında Erdeğer'in şirketi Mimaray İnşaat'a, deprem bölgesinde ihale verildi. Hatay’da 1 milyar 614 milyon 835 bin TL bedelli 504 deprem konutu ve ahır yapım işi ihalesi, Egemen İnşaat, Ecay İnşaat ve Mimaray İnşaat İş Ortaklığı’na verildi.

Çöken pisti yapan da diğer ortak

Bir diğer ortak ise Erten Elçi. Elçi, Emlak Bank Konutları'nın yanı sıra Hatay Havalimanı'nın depremde çöken pistini yapan şirketin de sahibi. Elçi'ye de deprem bölgesinde konut ihalesi verildi. Hatay'ın İskenderun ilçesinin Cebike Mahallesi’ne yapılacak 933 konut ile altyapı ve çevre düzenlemesi işi, İntaş İnşaat'a pazarlık usulüyle verildi.