Hatay'daki enkazdan bir kişinin daha cansız bedeni çıkarıldı

Dün Hatay'ın Antakya ilçesine bağlı Akevler Mahallesi'ndeki bir enkazdan depremden 275 gün sonra bir kişinin cansız bedeni çıkarılmıştı. Bugün aynı enkazdan bir kişinin daha cansız bedeni çıkarıldı.

Depremin üzerinden 275 gün geçmesine rağmen enkazdan bir yurttaşın cansız bedeninin çıkarılması sosyal medyada tepkilere yol açmıştı. Cesedin tanınamaz halde olduğu belirtilirken, DNA incelemeleri sonucunda kimlik tespiti yapılacağı ifade edilmişti.

Bugün aynı enkazdan bir ceset daha çıkarıldı.

Olay depremzedeler tarafından tepkiyle karşılanırken hâlâ birçok enkazın altında cesetlerin olduğu ve kayıp depremzedelerin enkazdan çıkarılmasıyla tespit edilebileceği ifade ediliyor.