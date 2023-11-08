Hatay'da depremden 275 gün sonra enkazdan cansız bir beden çıkarıldı

Depremin üzerinden yaklaşık bir yıl geçmesine rağmen hala bir çok sorunun ve aksaklığın devam etmesi depremzedelerin gündeminde.

Ancak bugün Hatay'da yaşanan olay depremzedelerin tepkisine yol açtı. Depremin üzerinden 275 gün geçmesine rağmen enkazdan bir yurttaşın cansız bedeni çıkarıldı. Cesedin tanınamaz halde olduğu belirtilirken, DNA incelemeleri sonucunda kimlik tespiti yapılacağı ve cesedin adli tıp morguna kaldırıldığı ifade ediliyor.

'Bir de utanmadan film çekiyorlar'

Olay sosyal medyada gündem olurken konuya dair soL'a açıklama yapan TKP Hatay İl Örgütü'nden Murat Özdemir, "İlk duyduğumuzda bizler de kulaklarımıza inanamadık. Akevler Mahallesi'ndeki bir enkazdan çıkarılmış ceset. Depremin üzerinden 9 ay gecmis durumda. Böyle bir rezalet, böyle bir halk düşmanlığı olabilir mi? Öte yandan bir de utanmadan film çekiyorlar, bir şeyleri aklamaya çalışıyorlar. Sahne ve dekor olarak da çöken binaları kullanıyorlar. Evet birileri belki görmezden gelip bıraktıkları boşlukların ve ihmallerin üstünü örtmek için bazı filmler çekiyorlar. Oysa o binaların altında hala cansız bedenlerin yattığı gerçeğiyle karşılaştık yeniden. İnsanlar canlarıyla uğraşırken, bir yandan hala acılarına acı eklenirken ne yargılanan bir yetkili var ne de hesap soran bir merci. Biz mesajımızı aldık. Anlaşılan o ki bunun hesabını sormak bize düşecek" ifadelerine yer verdi.