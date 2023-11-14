Sermayeden hükümetin asgari ücret planına açık destek: 'Gerçekleşen değil, hedeflenen enflasyon esas alınsın'

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın ardından patronlar da asgari ücret zammında enflasyon hesabının değişmesi gerektiğini dile getirdi.

İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekib Avdagiç, gerçekleşen enflasyon yerine genellikle daha düşük olan enflasyon hedefinin esas alınmasını istedi.

Bloomberg HT'ye konuşan Avdagiç, ''piyasa dengesine'' işaret ederek, ''Asgari ücret bu konuda mevcut politikalar ve hedeflenen enflasyon olarak dikkate alınarak kurulan dengeleri bozmayacak şekilde belirlenmeli'' dedi.

Hükümetin Orta Vadeli Planı'na göre, enflasyonun 2023 sonunda yüzde 65, 2024 sonunda yüzde 33, 2025 sonra yüzde 15,2 ve 2026 sonunda yüzde 8,5 olması bekleniyor.

Sermaye ücret zamlarını silmeye hazırlanıyor

Öte yandan Merkez Bankası, 2024'ün ikinci yarısında “ücret zammı riski görmüyor”. Aylık enflasyonun yılın ilk yarısındaki yüzde 4,1’lik bir tempodan sonra yüzde 1,5’lik bir seviyeye gerileyeceği tahmin ediliyor.

Ekonomi yönetiminin bu yöndeki beklentileri, Ocak-Haziran döneminde yüzde 30’lara yaklaşabilecek 6 aylık birikimli enflasyonun ardından, yıl ortasında ücret zamlarını pas geçileceği şeklinde yorumlanıyor.



