Yurttaşları zorla göç ettirdikleri Tokatköy'ün kentsel dönüşüm inşasında iş cinayeti

İstanbul'da geçtiğimiz yıl kentsel dönüşüm inşaatının başlandığı Beykoz'un Tokatköy mahallesindeki inşaatta iş cinayeti meydana geldi.

Tokatköylü kentsel dönüşüm mağdurlarının aktardığı bilgiye göre, kentsel dönüşümün müteahhit şirketlerinden CENT Yapı'ya bağlı çalışan bir işçi, bugün kirli su hatlarını şehir şebekesine bağlamak için yapılan kazı çalışmaları sırasında meydana gelen göçme sonucu toprağın altında kaldı.

İşçinin çukurda mahsur kaldığı sırada bir kepçenin de, toprağı kazının içine döktüğü aktarıldı.

Toprak altında mahsur kalan işçinin kalp krizi geçirmesi sonucu hastaneye kaldırıldığı bildirildi. İşçinin hastanede müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği kaydedildi.

Savcının olay yerinde incelemelerini sürdürdüğü öğrenildi.

'Daha işçinin hayatını güvence altına alamıyorlar, güya bizimkini alacaklarmış'

AKP'nin, insanları evinden edip zorla göç ettirdiği zoraki kentsel dönüşümleri savunmak için kullandığı argümanların başında "depremlere karşı daha dayanıklı evler inşa etmek" geliyordu.

soL'a konuşan Tokatköy kentsel dönüşüm mağdurları sözcülerinden Ahmet Kanbur, bugün yaşananları şöyle değerlendirdi:

"Daha işçinin hayatını güvence altına alamıyorlar, bizim hayatımızı güya kentsel dönüşümle depreme karşı sağlama alacaklar. Trajikomik bir hikaye."

Tokayköy'deki kentsel dönüşüm zorbalığı

İstanbul'da Beykoz'un Tokatköy Mahallesi'nde AKP'li Beykoz Belediyesi, geçtiğimiz yıl yurttaşları zorla evinden çıkartıp bölgede yıkım çalışmaları başlatmaya girişmişti. Halk yıkıma tepki gösterirken kentsel dönüşüm gerekçesiyle evlerin elektrikleri kesilmişti.

Eylül 2022'de polislerin sabah baskını sonucu birçok yurttaş evlerinden zorla çıkarılmış ve evlerin birçoğu yıkılmıştı.

Yaşananların ardından birçok mahalleli, semtten göç etmek zorunda kalmıştı.

Tokatköy'de temel atma töreni, dönemin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un katılımıyla bir yıl önce yapılmıştı. Diğer yandan, projeye hayır diyen mahallelinin açtığı davalar da sürüyor. Daha önce mahkemeden imar planının iptaline dönük karar çıkmıştı.