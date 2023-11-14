Hacettepe yurdunda bir öğrenci daha yaşamına son verdi

Hacettepe Üniversitesi Beytepe Öğrenci Evler J Blok'ta bir kadın öğrenci odasında yaşamına son verdi.

Olayın ardından, polis ve ambulansla birlikte olay yeri incelemenin de alana dahil olduğu bildirildi.

Son bir ayda dört öğrenci yaşamına son verdi

Ankara'da Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisi İ.Z.K, 30 Ekim tarihinde yurt odasında ölü bulunmuştu.

Anadolu Üniversitesi öğrencisi R.A. 14 Ekim’i 15 Ekim’e bağlayan gece, kampüste bulunan yemekhane önünde yaşamına son vermişti. İlköğretim matematik öğretmenliği okuyan R.A'nın cebinden çıktığı iddia edilen 3 sayfalık notta; R.A. geçim sıkıntısı yaşadığını belirtmiş, arkadaşları da bu durumu doğrulamıştı.

Ondan önceki haftalarda, Eskişehir Mükrime Hatun Kız KYK yurdunda Sezen isminde bir üniversite öğrencisi de hayatına son vermişti.