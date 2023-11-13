Yaşamına son veren gencin yurdundaki öğrenci konuştu: 'Tüm sorunlar kaldığı yerden devam ediyor'

Resul Alan’ın Anadolu Üniversitesi yemekhanesinde yaşamına son vermesi tüm Türkiye’de ses getirmişti. Geçtiğimiz haftalarda Eskişehir Mükrime Hatun Kız KYK yurdunda Sezen isminde bir üniversite öğrencisi de hayatına son vermişti. Ardından gerçekleşen benzer olaylar ve KYK yurtlarının ihmallerinden dolayı yaşanan ölümler sonrasında tüm Türkiye’de öğrenciler çeşitli yurtlarda eylemler yapmış yaşananları protesto etmişti.

Ancak öğrenciler yaşanan tüm sorunlara rağmen sıkıntıların devam ettiğini, teknik sayılabilecek asansör ya da hijyen sorunlarının dahi devam ettiğini belirtiyor. Eskişehir Mükrime Hatun kız KYK yurdundan Z.A isimli bir öğrenci yaşadığı sorunları soL’a anlattı.

“Öncelikle yurt memurları genel olarak son derece üslupsuz ve memur olmanın gereksiz bir egosunu taşıyorlar. Büyük bir çoğunluğu öğrenciye tepeden bakıyor. Gece 11’den sonra 2 dakika geç kalsak ismimizi not alıyorlar, yurt idaresi ise disiplin işlemleriyle tehdit ediyor. Bu Türkiye'nin her yerindeki KYK yurtlarında böyle fakat nedendir bilinmez bunu uygulama konusunda memur ve idarelerinin inisiyatifine bırakılmış bir durum. Yani bazı kız yurtları bu konuda çok katıyken bazı erkek yurtları bu konuda çok daha rahat olabiliyor. Bu konuda da cinsiyet eşitsizliğinin zorlukları ile karşı karşıya kalıyoruz.”

'Daha 2 gün önce arkadaşım bir süre boyunca asansörde kaldı'

Öğrencilerin disiplin suçuyla tehdit edilmesine ve yurtlardaki cinsiyet eşitsizliğine değinen Z.A, sözlerine 2 gün önce yurtta yaşanan ölümcül bir ihmali anlatarak devam etti.

“Asansör etiketlerini inceledim, son kontrol ve bir sonraki kontrol tarihine dair bilgiler yazıyordu. Eskişehir Tepebaşı Belediyesi etiketi vardı fakat asansörler her gün arızalı. Sık kullanımından kaynaklı olabilir belki ama bu kadarına da yeter artık! Yurtta 4 asansör var, en az 2’si mutlaka arızalı oluyor. Daha 2 gün önce arkadaşım bir süre boyunca asansörde kaldı, asansörün kapıları açılmadı. KYK’larda bunca şey olduktan sonra bu tip durumlar yaşayınca aklımıza ilk olarak ölüm geliyor. Bu tarz durumları yurtta yıllardır çok sık yaşıyoruz.”

'Olay güncelerce rüyalarımıza girdi'

ESTÜ öğrencisi Sezen’in yaşamına son verdiği günü de aktaran Z.A, yurtta herkesin psikolojisinin bozulduğunu belirterek sözlerine devam etti:

“O gün çok kötü bir gündü. O ana tanıklık eden arkadaşlarımın uzun süre rüyalarında o anların belirdiğini, etkisinden çıkamadığını biliyorum. O gün yurtta eksikliğini hissettiğimiz başka bir durum ise bir revirin veya ilk yardım bilen bir personelin olmamasıydı. Güvenlikler dahi o an yurtta bulunan öğrencilere ‘Aranızda ilk yardım bilen yok mu?’ şeklinde sorular sormuş. En azından güvenliğin ilk yardım bilmesi gerektiğini düşünüyorum.”

'KYK yurdunda yangın merdiveni yok'

Z.A, Mükrime Hatun KYK yurdundaki en kritik ihmallerden birine daha değindi ve sözlerine şöyle devam etti: “Yurtta bir yangın merdiveninin de olması gerekir ama maalesef yurtta yangın merdiveni yok. Yıllar önce Adana'da bir kız yurdunda çıkan yangın sonucu kaçamayarak ölen arkadaşlarımızın haberini görmüştüm. Biz de yangın merdiveni olmaması sebebiyle yanarak ölen kızlar gibi olmak istemiyoruz! Neredeyse 1500 kişinin bir arada bulunduğu 3 bloktan oluşan kocaman bir yurt burası. Neyin ne zaman olacağını bilemeyiz. Böyle şeyler ülkemizde pek önemsenmese de son derece elzem olduğunu düşünüyorum” diyerek sözlerine son verdi.