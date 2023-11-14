Yakılarak öldürülen Afgan madencinin eşi: 'Adalet istiyorum!'

Zonguldak Merkez Gelik Beldesi Dağbaca mevkiindeki kaçak maden ocağında çalışan 50 yaşındaki Afgan Vezir Muhammed Nourtani'nin ormanlık alanda yanmış bedeni bulundu. Nourtani'nin kaçak maden sahipleri tarafından yakıldığı tespit edildi. Olayla ilgili MHP İlçe Başkanı da olan patronun aralarında bulunduğu 3 kişi tutuklandı.

'İki ay önce Zonguldak'a geldik'

Maden işçisinin eşi Kamergül Maliki Nourtani, ailesinin Afganistan'dan İran'a oradan da Türkiye'ye uzanan hikayesini Gazete Duvar'a anlattı.

“Biz Afganistan’dan savaştan kaçarak Türkiye’ye geldik. Ya ölecektik ya da Türkiye'ye gelip ailemizle birlikte yeni bir hayat kuracaktık. Türkiye Müslüman olduğu için buraya geldik. Yaklaşık 23 yıl önce Afganistan’ın Şaburgan şehrinden İran’ın Şiraz şehrine göç ettik. Büyük oğlum İran'da geçirdiği trafik kazası sonucu sol bacağını kaybetti. Doktor bizden izin almadan tedavi etmek yerine bacağını kesti. O doktor hakkında dava açtık ancak doktor çok güçlü olduğu için davayı kazandı. Daha sonra İran bizi göndermek istedi. Afganistan'a dönemeyeceğimiz için Türkiye’ye gelme kararı aldık. Yaklaşık beş ay önce Van’da toplama kampındaki konteynerde yaşadık. Göç İdaresi tarafından yaklaşık iki ay önce Zonguldak’a gönderildik."

'Eşimin madende çalıştığını bilmiyordum'

Eşinin yaklaşık 3 hafta önce önce kaçak maden ocağında çalışmaya başladığını söyleyen Kamergül Maliki, olay günü yaşadıklarını şöyle aktardı:

"Kocam bana ne işte çalıştığını söylemedi. Maden ocağında çalıştığını bilseydim kesinlikle izin vermezdim. Maden ocağına girene kadar gündelik işlerle ekmek parasını kazanıyordu. Olayın olduğu gün eve gelmedi. Eve gelmeyince akşam 17.00’de patronu Enver’i aradık. Türkçe çok az bildiğim için kocamın işe gelip gelmediğini sordum. Bana 'Geldi, işte' deyip kapattı. Gece saat 00:00’da eve gelmesi gerekiyordu ama sabaha karşı uyandığımızda evde göremeyince polise gittik. Polis bize araştırdıktan sonra telefonla haber vereceğini söyledi. Polis aradı ve bana eşimin cesedinin bulunduğunu söyledi. Emniyette cesetten çektikleri fotoğrafları gösterdiler. Gördüğüm an kendimden geçtim. Gözlerimi hastanede açtım. Kocamı hastaneye götürmek yerine neden yakarak öldürdüler? Eşimi bir yol kenarına bile bıraksalardı bir araba gelir onu hastaneye götürdü. Bu vahşeti işleyenler sadece eşimin öldürmediler, çocuklarımın da geleceğini yok ettiler.''

Eşinin ölümüne neden olanların hak ettikleri cezayı almalarını isteyen Maliki, ''Beni böyle dul, çocuklarını da babasız bırakan insanların cezalarını çekmelerini istiyorum. Bu devletin ve adaletin vereceği bir karar. Ama benim isteğim ya idam ya ömür boyu hapis. Adalet istiyorum'' dedi.