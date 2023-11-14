Muhalefetin İzmirli Fouché'si: CHP'den İYİP'e, İYİP'ten DEVA'ya, DEVA'dan İYİP'e

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan tarafından geçen haftalarda parti rozeti takılan CHP listelerinden İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Bergama Meclis Üyesi Nezih Özuyar, yeniden İYİP’e geçti.

DEVA Partisi İzmir il yönetiminin 26 Ekim tarihinde yaptığı Ankara ziyaretinde DEVA Partisi Genel Başkan Ali Babacan tarafından rozeti takılan Özuyar, Babacan’ın başkanlığındaki değerlendirme toplantısına ve partinin Anıtkabir ziyaretine de katılmıştı.

İYİP İzmir İl Başkanlığı, Özuyar’ın partilerine katıldığını sosyal medya hesapları üzerinden “İzmir Büyükşehir ve Bergama Belediye Meclis Üyesi Sayın Nezih Özuyar, İYİ Parti’ye katılmıştır. Kendisini tebrik ediyor, çalışmalarında başarılar diliyoruz. İzmirimize ve İYİ Partimize hayırlı olsun” notuyla paylaştı.

Joseph Fouché kimdir?

Fouché, her türlü etik ilkeden yoksun, değişen ideolojilere aynı hızla uyum gösteren, iktidar zevkini maskeleyebilen bir politikacı tipidir. 1759-1820 yılları arasında yaşamış olan Joseph Fouché, Fransız Devriminde sırasıyla monarşist, jirondist, jakoben, thermidorcu, direktuvarcı ve Napolyoncu olmuştur.

Stefan Zweig, “Fransız İhtilalinde Bir Politikacının Portresi: Fouché” isimli biyografi niteliğindeki romanında Fransız Devriminde yer almış Joseph Fouché’yi ele almaktadır.