Görevden alma kararı vermişti: Çocuk istismarını savunan lise müdürü hâlâ görevde

İsmailağa cemaatine bağlı Hiranur Vakfı kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel’in kızı H.K.G’nin 6 yaşındayken tarikat müridi Kadir İstekli’nin yıllarca cinsel istismarına maruz kalmasına ilişkin paylaşımlarıyla tepki çeken Cağaloğlu Anadolu Lisesi Müdürü Cafer Koçyiğit, görevden alma kararına karşın hâlâ koltuğunda.

Koçyiğit, söz konusu paylaşımında, “Ey iman edenler! Size bir fasık bir haber getirirse, bilmeyerek bir topluluğa zarar verip yaptığınıza pişman olmamak için o haberin doğruluğunu araştırın. (Hucurat: 6) Bu ayet İman edenlere hitap ediyor. İmansızlar siz iftira atmaya karalama yapmaya devam edebilirsiniz!” ifadelerini kullanmıştı.

Koçyiğit'e çok sayıda tepki gelirken Milli Eğitim Bakanlığı da sosyal medya paylaşımları nedeniyle müdür hakkında soruşturma başlatmıştı. Milli Eğitim Bakanlığı soruşturmasının ardından çocuk istismarını savunan Koçyiğit hakkında Aralık 2022’de görevden alma kararı verilmişti.

Cumhuriyet’e konuşan Cağaloğlu Anadolu Lisesi öğrencilerinin velileri, “Aralık 2022 tarihinde MEB müfettişlerince soruşturma dosyası tamamlanmış, müdür Koçyiğit hakkında öğretmenliğe düşürülerek görevden alınması kararı verilmişti. Bu kararın İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından İstanbul Valiliği’ne gönderilerek, valiliğin uygulaması gerekirken Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından dosya gönderilmemiş, bir yıldır ellerinde tutularak kararın uygulanması engellenmiştir” ifadelerini kullandı.

Veliler, “Bu derece önemli bir konuda, olayın failleri 20-30 yıl ceza almışken istismarı destekleyen Cafer Koçyiğit korunarak hâlâ müdür sıfatıyla oturmaktadır” dedi.