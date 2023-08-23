Öğrencileri tehdit etmesiyle bilinen Cağaloğlu Anadolu Lisesi'nin eski müdürü terfi ettirildi

Cağaloğlu Anadolu Lisesi'nin eski müdürü Necati Yener, öğrencilere hakaret ve tehditlerle birçok kez gündeme gelmişti.

Yener, Cağaloğlu Anadolu Lisesi müdürlüğünün ardından İstanbul'da Esenyurt İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne atanarak adeta terfi ettirilmişti.

Gelen yoğun tepkilerin ardından geçtiğimiz günlerde Esenyurt İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü görevinden alınan Yener için yine terfi niteliğinde atama yapıldı. Yener, eski müdür Ergüvan Aslan'ın merkeze alınmasının ardından yeni Sivas İl Milli Eğitim Müdürü oldu.

'Sucuk partisi'ne katılmayan öğrencileri tehdit etmişti

Yener, Cağaloğlu Anadolu Lisesi müdürü olduğu 2018 yılında, düzenlenecek olan sucuk partisine katılmayacağını öğrendiği öğrencileri, sınıflarına giderek tehdit etmişti. Yener, öğrencilere, "Bundan sonra gününüzü göstereceğim. Haysiyetsiz soytarılar" diyerek hakaret etmişti.

Öğrenci ve velilerin hakaretler nedeniyle kendisi açtığı dava sürecinde, öğrencilerin hesaplarına tedbir koydurması ile gündeme gelen Yener'in "Ben bu okulun Allah'ıyım" şeklindeki tehdit ifadeleri de basına yansımıştı.

Mezunların okul içerisine girmesine izin vermemesiyle de bilinen Yener döneminde birçok öğretmen okuldan sürgün edilmişti.