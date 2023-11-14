ENKA’da hak gaspı: Büyük kârların arkasındaki gerçek

Farklı alanlarda yüksek kârlarla işleyişini yürüten ENKA İnşaat’ın net dönem kârı üçüncü çeyrekte geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 100 arttı. Piyasa beklentilerini aştığı iddia edilen ENKA, kârını artırırken çalışanlarının hakkını gasp etmekten geri durmuyor.

İnşaatın yanı sıra endüstriyel inşaat, altyapı inşaatı, enerji, gayrimenkul, lojistik alanlarında faaliyet yürüten ENKA bir de eğitim alanında da faaliyet yürütüyor. 1996 yılında ENKA Okulları-İstanbul’u kurmuş, ENKA Vakfı 1999 yılında yaşanan deprem faciasından sonra ENKA Okulları-Adapazarı’nı açmış, 2008 yılında da Kocaeli’nde iki özel okul eğitime başlamıştır. Türkiye’nin en zengin 100 ailesi arasında 2020 yılında 5. sırada yer alan Tara ailesinden Esra Tara Enka Okulları’nın yönetim kurulu üyesi ve patronudur.

Yaz ayında işten çıkarılan öğretmenler

Patronların Ensesindeyiz'in haberine göre, öğretmenler arasında ENKA Okulları’nın çalışma şartları diğer okullara göre iyi görünmektedir. Çalışmak isteyen öğretmenlerin ise belli standartlara sahip olması beklenerek çeşitli ve zorlu işe alım süreçlerinden geçtiği bir okuldur. Ancak zorlu ve fazla prosedür sonrasında okulda çalışmaya başlayan öğretmenler, verdikleri emeğin karşılığını ne yazık ki alamıyor.

Her okulda olduğu gibi ENKA Okulları’nda da patronlar zenginliklerine zenginlik katabilmek için ders saati ücreti karşılığında çalışan öğretmenleri yaz ayında işten çıkarıp yeni eğitim döneminde tekrar işe alıyor. Yönetim, yeni eğitim döneminde çalıştırmak istemediği öğretmeni ise keyfekeder işten tamamen çıkarabiliyor. Bu durumun bir örneği de 2023 – 2024 eğitim döneminin başında yaşandı.

ENKA Okulları’nda ders saati ücreti karşılığında çalışan öğretmenler geçtiğimiz günlerde hak kaybı yaşadıklarını Birlik Sendikası üzerinden duyurdu. Her yıl olduğu gibi bu yıl da yaz ayında işten çıkarılan öğretmenlere yeni eğitim döneminde de birlikte çalışmaya devam edecekleri bildirildi. Oysa ki durum başkaydı. Öğretmenler yeni dönemin başında okullu aradıklarında işten tamamen çıkarıldığını öğrendi. Yaz ayında işsiz kalmaları yetmiyormuş gibi yeni eğitim döneminde işe kaldıkları yerden devam edeceklerini düşünen öğretmenler karşılarına çıkan iş imkânlarını da reddetti. Böylece yeni dönemde de işsiz kaldılar.

ENKA Okulları öğretmenleri mağdur etmeye devam etti. Yıllarca her koşulda çalışan öğretmenler, emeklerinin karşılıklarını alamadıkları gibi işten çıkarıldıklarında da tazminatlarını alamadı. Tazminat vermemek için okulun türlü bahanelere başvurduğunu bildiren Birlik Sendikası, “Haber vermeksizin öğretmenlerini işsiz bırakan ENKA Okulları, bu kez de tazminat vermemek için bahaneler üretmeye başladı. Okul, öğretmenlerin “usta öğretici” olarak çalıştıklarını öne sürerek tazminat vermeyeceklerini dile getirdi. Oysaki öğretmenlerin sigorta girişleri “öğretmen” olarak yapıldı. Bunun yanı sıra öğretmenlerin çalışma saatleri tam zamanlı bir öğretmenin saatine yakındı.” dedi.

'Bir gün bile rahat bir çalışma ortamım olmamıştı'

Emek sömürüsü öğretmenlerle de sınırlı kalmıyor. Hatasız iş yapma baskısı altında çalıştığını bildiren işçiler ek mesai ücretlerini de alamıyordu.

“Gözlerimden birinin iltihaplı olması nedeniyle 2 gün göz bandı ile kalması gerektiğini doktor raporuyla kuruma bildirmeme rağmen o günlerde acil yetişmesi gereken işler gönderilerek bitirme baskısı yapılıyordu. Raporum olmasına rağmen çalışamayacağıma dinlenemem gerektiğine ikna etmem gerekiyordu.” diyen ENKA Okulları’nda geçmişte Kurumsal İletişim Asistanı olarak çalışan bir emekçi, çalıştığı zaman içinde yaşadıklarını şu sözlerle açıklamaya devam etti:

“Nisan 2022 – Haziran 2022 arası ENKA Okulları’nda 3 ay Kurumsal İletişim Asistanı olarak görev aldım. Çalıştığım bu kısa ama türlü mobbinge maruz kaldığım süre boyunca günün herhangi bir saatinde “ulaşılabilir” olmam gerektiği söylenerek iş bilgisayarımı gittiğim her yere taşımaya zorlandım. Okulun yönetim kurulu üyesi ve sahibi Esra Tara’nın pandemi sonrası Amerika’dan dönüşünün şerefine tüm çalışanlara ve velilere duyurmak üzere hazırladığı metni çevirmek için mesai saatlerimin ardından dışarıda olduğum gün eve dönmek zorunda kalıp, iş bilgisayarımın yanımda olmaması sebebiyle çevirinin geç saatte bitmesi sonucu insan kaynakları müdüründen azar işittim. Sonrasında ise herhangi bir hatamı tolere etmeyeceğine dair tehdide maruz kaldım. Hata yapma hakkımız yoktu. Bu olayın yaşandığı Haziran ayının sonunda da bana öncesinde haber verilmeden işten atıldım. 3 aylık bu süreçte neredeyse bir gün bile rahat bir çalışma ortamım olmamıştı. Sözde beni “motive etmeye” çalışan müdür aslında güç gösterisi ve her fırsatta tehditle karşıma çıkıyordu. Aslında kendisi de kovulmamak için patronun ağzına bakan bir müdürle ne kadar uzun çalışılabilirse o okulda da o kadar uzun çalıştım.”

ENKA, çalışanlarını mobbing altında bırakmaktan vazgeçmiyor. Ülkenin en zengin 100 listesine girebilmek için çalışan Esra Tara, hayat pahalılığı ve yoksulluğun arttığı dönemde çalışanlarına ise açlık sınırında yaşamayı reva görüyor. Patronların Ensesindeyiz olarak ENKA Okullları’ndaki öğretmenler başta olmak üzere tüm çalışanları bir araya gelmeye davet ediyoruz. Gün, birileri zenginliklerini artırırken sömürü ve mobbing altında çalışmaya dur deme ve onlara karşı yan yana gelme günüdür!

50’den fazla şirket var

Endüstriyel inşaat, altyapı inşaatı, enerji, gayrimenkul, lojistik ve eğitim alanlarında faaliyet yürüten ENKA İnşaat ve Sanayi A.Ş.,1957 yılında Şarık Tara ve Sadi Gülçelik tarafından kurularak yola çıktı. 1970 yılı başlarında on tanesi yurt dışında olmak üzere eş zamanlı yürütülen 35 adet inşaat projesine sahip firma, 1980’lerin başına geldiğimizde Ortadoğu haricinde Afrika ülkelerinde de proje almaya başlamıştı. Ancak Enka, asıl büyüme öyküsünü SSCB’nin çözülmesine borçludur. Gelenek Dergisinin 158.sayısında sermayenin yeni yönelimlerinin Türkiye müteahhitliği özelinde bir değerlendirmesi yazısında bu durum şu satırlarla ifade edilmiştir;

‘’1990 yılına gelindiğinde Almanya ile SSCB arasında yapılan anlaşma gereği, Doğu Almanya’daki Sovyet askerlerin geri dönmesi için kapitalist Almanya tarafından kendi yurttaşlarından toplanan vergilerle ‘yardım’ yapıldı ve bu yardım kapsamında çok büyük bir konut ihalesi açıldı. Bu ihalelerin bazı aşamalarını ENKA ve TEKSER firmaları almış ve peşinden BAYTUR, MESA gibi firmalar da talip olmuştur. Görüleceği üzere, Türk müteahhitlerinin Rusya ve Orta Asya coğrafyası projelerine girmeleri ve bu bölgeye ‘çökmelerinin’ başlangıcı SSCB’nin çözülme süreci ile başlamıştır.’’

Yıllar geçtikçe etki alanını ve kârını artıran ENKA, bugüne kadar 52 ülkede toplam 60 milyar ABD Doları sözleşme bedeli tutarında 570 projeye imza atmıştır. Zenginlikleri her geçen gün artan ENKA’nın bugün 50’den fazla şirket ve 20.000’den fazla çalışanı bulunmaktadır.