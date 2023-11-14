Bahar Candan ve Nihal Candan'a 'dolandırıcılık' gözaltısı

Sosyal medya fenomenleri Bahar Candan ve ablası Nihal Candan, Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alındı.

Hacı İsrafil S. isimli bir kişinin daha gözaltında olduğu, şüphelilerin dolandırıcılık ve kara para aklama iddiasıyla suçlandıkları öğrenildi.

Candan kardeşlerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü, banka hesaplarının kontrol edildiği bildirildi.

Gazeteci Timur Soykan, Candan kardeşlerle ilgili çok sayıda kişiyi dolandıran bir suç örgütünün mensubu oldukları yönünde iddiaları gündeme getirmişti.

Örgütün gizli kasası oldukları yönünde iddiayı yazan Soykan, "Bahar ve Nihal Candan kardeşler, çok sayıda kişiyi dolandıran bir suç örgütünün mensubuydu. 26 Eylül 2023’te yapılan suç duyurusunda 3 şikâyetçi ve 25 mağdur yer aldı" ifadelerini kullanmıştı.