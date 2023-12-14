Güne soL'dan bakın: 14 Aralık 2023

Garibanın arabasına çifte MTV, zenginin yatına 0 MTV: Çünkü zengin yatı kaçabiliyor

Mehmet Şimşek, ''Vergi istisnalarını azaltacağız'' dedi. Şirketlerin vergi borçları bir bir silinirken verilen mesaj, ''Saray'ın gözdelerini incitmeden kaynak arıyorlar'' şeklinde yorumlandı.

Devlet yurdunda tarikat ve bakanlık iş birliğiyle din eğitimi

Her geçen gün bir başka sorunla gündeme gelen KYK yurtlarında şimdi de tarikatlar kol geziyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı, KYK yurtlarında tarikatlarla iş birliği yaparak din dersi veriyor.

soL TV | "İslam Dünyasının" yolu Filistin'den geçer mi?

soL TV'nin yeni dosyasında İsrail’in Gazze’deki soykırımı sürerken İslam ülkeleri ile İsrail arasındaki ilişkiler gündeme getirildi.

'Sokak köpekleri sorunu': Kanun hayata geçirilseydi yıllar önce çözülürdü

Belediyeler kaynaklarını patronlara, ranta, gösterişe, lüzumsuz harcamalara ayırmasa ellerinde kısırlaştırma yapmak için yeterli imkân var.

Meclis'te kalp krizi geçiren Saadet Partili Hasan Bitmez yaşamını yitirdi

Meclis'teki bütçe görüşmeleri sırasında kalp krizi geçiren Saadet Partili Hasan Bitmez, kaldırıldığı yoğun bakım ünitesinde kurtarılamadı.

Hürcan Bulur davasında gelişme: Tesla'nın raporu bilirkişiyi doğruladı

Ankara'da yaya geçidinden geçerken yüksek hızlı lüks aracın çarparak öldürdüğü TKP üyesi Hürcan Bulur için talep edilen Tesla raporu yayınlandı: Rapor bilirkişiyi doğruluyor.

Kürt Dili ve Edebiyatı öğrencileri formasyon dersi alamıyor

Muş Alparslan Üniversitesi Kürt Dili ve Edebiyatı bölümü öğrencileri formasyon alamıyor. Okulda tüm ilgili bölümlerin hakkı olan bu eğitimin sadece Kürt Dili öğrencilerine verilmemesi tepki çekti.

Somali Cumhurbaşkanı oğlu hakkında konuştu: Teslim olup olmayacağına kendisi karar verecek

Somali Cumhurbaşkanı, İstanbul'da motokurye Yunus Emre Göçer'in ölümüne yol açan oğluyla ilgili ilk kez konuştu, oğluna teslim olmasını "tavsiye ettiğini" ancak kararı oğlunun vereceğini söyledi.

Batan gemideki yakınlarını arayan ailelere Vali müdahale etti: 'Kimse devleti aciz gösteremez'

21 Kasım'da batan Kafkametler gemisinde yakınları kaybolan aileler orduevinden atılınca çadır kurdu. Vali 'Kimse devleti aciz gösteremez' dedi.

Para karşılığı kayıt alındığı iddia edilmişti: Rektör hakkında soruşturma başlatıldı

Yabancı öğrencilerin para karşılığı notları değiştirilerek Pamukkale Üniversitesi'ne kaydedildiği öne sürülmüştü. Rektör hakkında soruşturma başlatıldı.

Konyaaltı'nda kalan son sahil de ticarileşecek!

Antalya’da yerel seçime kısa süre kala ihale bedelinin iki katına uygulamaya konulan 950 metrelik sahil projesi için harcanacak para, Gündoğmuş ilçesinin bir yıllık bütçesinin iki katına yakın…

Türkiye-Yunanistan yakınlaşması: Sanılanın ötesinde bir sermaye işbirliğinin temelleri atıldı

Erdoğan’ın Atina ziyaretinde gerçekleştirilen 5. Üst Düzey İşbirliği Konseyi’nde varılan anlaşma ve mutabakatlar kapsamlı bir sermaye işbirliğine işaret ediyor.

Heinrich Böll Vakfı, Gazze’yi Nazi işgali altındaki gettoya benzeten gazetecinin ödülünü geri çekti

Heinrich Böll Vakfı, Gazze’yi Nazi işgali altındaki bir Doğu Avrupa kasabasına benzeten Yahudi gazeteci Masha Gessen’e verilecek Hannah Arendt Ödülü’nden çekildiğini duyurdu.

Siyanür sızıntısına rağmen çalıştırılan madenin 209 milyon liralık vergi borcu silinmiş

Siyanür sızıntısına yol açan ancak ruhsatı iptal edilmeyen SSR ve Çalık Holding ortaklığındaki Çöpler Madeni'nin 209 milyon liralık vergi borcu silindi.