Devlet yurdunda tarikat ve bakanlık iş birliğiyle din eğitimi

Kredi ve Yurtlar Kurumu’na (KYK) bağlı yurtlar, son aylarda pek çok skandalla gündeme geliyor. Yurtlar bu skandallarla gündeme gelirken bu yurtların bağlı olduğu Gençlik ve Spor Bakanlığı, KYK yurtlarında tarikatlarla iş birliği yaparak din dersi veriyor.

Tarikatlar ile Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın yaptığı iş birliğinin son örneği Eskişehir’deki Hızır Bey KYK Erkek Yurdu’nda yaşandı.

KYK yurduna asılan afişte Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın Nur Cemaati’nin Yazıcılar Grubu’na mensup Hayrat Vakfı ile yaptığı iş birliği vurgulanırken bu etkinliğin tüm KYK yurtları ve Gençlik Merkezlerinde yapılacağı belirtildi.

Konuyla ilgili soL’a konuşan bir yurt öğrencisi vakfın yurtta stant da açtığını belirterek şunları kaydetti:

“Bu vakıf stant da açıyor yurtta. Ben çok ilgilenmediğim için dikkatimi çekmedi bir süre. Görünce, dikkatimi çekince yanlış bir şey olduğunu anlayıp fotoğrafını çektim. Beş-altı kişi, kim olduklarını bilmiyorum, yemekhaneden çıkan öğrencilere dinî bir şeyler de anlatıyorlardı.”

Ensar Vakfı’nı desteklemişti: Hayrat Vakfı kimdir?

KYK yurtlarında bakanlıkla iş birliği yapan Hayrat Vakfı, Nur Cemaati’nin Yazıcılar Grubu’na mensup bir örgüt olarak 1974 yılında Said Nursi’nin öğrencisi Ahmet Hüsrev Altınbaşak tarafından kuruldu.

Kurulduğu günden bugüne pek çok gerici açıklama yapan vakfın skandallarının başında, Ensar Vakfı’nda yaşanan tecavüz olayından sonra vakfa destek açıklaması yapan kurumlar arasında olması geliyor.

Ayrıca vakıf Millî Eğitim Bakanlığı’yla 2018’de imzaladığı protokolle okullara resmî olarak girmeye başlamış, bazı devlet görevlilerinin adı vakıfla ve dolayısıyla vakfın bağlı olduğu tarikatla anılmıştı.

Fethullahçılar da aynı taktikle büyümüştü

MEB ile yapılan protokol kapsamında okullara giren Hayrat Vakfı, 2022 yılında Diyarbakır’da öğrencileri matematik dersinden çıkartıp “Osmanlı Türkçesi” başlıklı konferansa götürmüş, konu Eğitim-İş’in tepkisini çekmişti.

Eğitim-İş, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Millî Eğitim Bakanlığı’nın dernek maskesi takmış tarikatlarla imzaladığı protokoller ve o protokoller kapsamında karşımıza çıkan manzara her geçen gün biraz daha rezilleşmektedir” derken Fethullahçıların da Hayrat Vakfı’yla aynı taktiği izlediğini şu sözlerle aktarmıştı: “Aynı FETÖ gibi Afrika’da su kuyuları açmak ve dünyanın çeşitli yerlerinde ücretsiz Kuran dağıtmak gerekçesiyle para toplar.”

Tarikatlar devlet yurtlarında ve okullarda etki alanlarını arttırmaya devam ederken bu durum akıllara Fethullahçıların da aynı taktiği izlediğini getirdi. Bu tür tarikatların vakıf adı altında yurtlarda ve okullarda büyümeye devam etmesi ise öğrencileri tedirgin ediyor.