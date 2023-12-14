Batan gemideki yakınlarını arayan ailelere Vali müdahale etti: 'Kimse devleti aciz gösteremez'

Zonguldak'ta batan kuru yük gemisi 1990 yapımı Kafkametler Rusya’dan başladığı seferinde 17 Kasım’da Türkiye karasularına girmiş, şiddetli fırtınanın nedeniyle batmıştı. Gemide 12 kişi hayatını kaybetti. Arama çalışmalarında 5 denizcinin cenazesi bulunurken 7 denizciyi arama çalışmaları 26’ncı gününde.

10 Haber'den Hazar Dost'un haberine göre, yakınlarının cenazesini almaya gelen aileler başlangıçta Orduevi’nde kalıyordu. Ardından Orduevi yönetimi kalanların sayısına sınırlama getirdi, her aileden sadece 1 kişinin kalabileceğini bildirdi. Bunun üzerine aileler balıkçı barınağı çevresinde çadır kurdu.

Vali: 'Kimse devleti aciz gösteremez'

Ailelerle görüşmek üzere bölgeye gelen Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu'na ilçe kaymakamı, emniyet müdürleri ve AFAD yöneticileri de eşlik etti. Aileler Vali'ye çalışmanın yetersiz olduğunu söyledi. Görüşme biterken Vali Hacıbektaşoğlu ailelere “Siz burada durduğunuz sürece leş kargaları geliyor. Kimse devleti aciz gösteremez” dedi. Çadır kurulan alanın boşaltılması için talimat veren Hacıbektaşoğlu ailelerin bulunduğu alandan ayrıldı.

10Haber muhabiri Hazar Dost ise fotoğraf çekerken emniyet güçlerinin fiziksel müdahalesiyle karşılaştı ve alandan dışarı çıkarıldı.

Öte yandan kayıp denizcilerin ailelerinin çadırları kaldırıp Orduevi’ne geri döneceği öğrenildi.