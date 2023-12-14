soL TV | "İslam Dünyasının" yolu Filistin'den geçer mi?

Gazze’de Siyonist bir soykırım sürüyor ve dünyayı yöneten büyük güçler izliyor.

Gazze’deki bu zulmün arkasında İsrail’in Batı devletleri ile kurduğu sıkı ilişkiler yatıyor kuşkusuz. Ama asıl neden, İsrail’in bölge ülkelerinden bir tepki gelmeyeceğini bilmesi. Filistin sorunu söz konusu olduğunda o dünya birden buharlaşıyor, görünmez oluyor.

“İslam Dünyası”nın yöneticileri hem Filistinlileri hem de kendi halklarını aldatıyor. Filistin davası, bu aldatmanın en önemli ayaklarından biri. Davanın perdelediği asıl şey ise “İslam Dünyası”nın Siyonist İsrail’e verdiği destek.

Bu dosyamızda İsrail’in Gazze’deki soykırımı sürerken İslam ülkeleri ile İsrail arasındaki ilişkileri anlatmaya çalıştık.