Meclis'te kalp krizi geçiren Saadet Partili Hasan Bitmez yaşamını yitirdi

Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez, bütçe görüşmelerinde konuşma yaparken fenalaşması ve hastaneye kaldırılması sonrası yoğun bakımda hayatını kaybetti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bitmez'in ölüm saatini 11.50 olarak açıkladı.

Bilkent Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Bitmez'e, Meclis Genel Kurul sağlık ekibi tarafından müdahale yapılmış ve hastaneye kaldırılana kadar kalp masajı yapılmıştı. Entübe edilerek Ankara Bilkent Şehir Hastanesi'ne getirilen Bitmez, anjiyoya alınmış ve kalp akciğer pompasına alınarak yoğun bakım ünitesine kaldırılmıştı.