Saadet Partili vekil kalp krizi geçirdi, AKP sıralarından 'Allah'ın gazabı' sesleri yükseldi

TBMM Genel Kurulu’nda, İsrail’le ticaretin sürdürülmesine yönelik yaptığı konuşma sırasında kalp krizi geçiren Saadet Partisi Milletvekili Hasan Bitmez’in yere düştüğü sırada AKP sıralarından, “Allah’ın gazabı böyle olur işte, Allah’ın gazabı” diye bağırıldığı an TBMM tutanaklarına geçti.

Tutanağa göre, Bitmez, konuşmasını, “Vicdan azabından kurtulsanız, tarihin azabından kurtulamazsınız” diye bitirdikten sonra Genel Kurul’u selamladı. Bu sırada konuşma sırasında, “Yazıklar olsun sana” diye bağıran AKP’li Özlem Zengin, “Siz öyle olacaksınız” tepkisini verdi.

Bitmez, Genel Kurul’u selamladıktan hemen sonra yere düştü ve bayıldı. Tutanakta, AKP sıralarından bu sırada, “Allah’ın gazabı böyle olur işte, Allah’ın gazabı” diye bağırıldığı belirtildi.

Bitmez’e milletvekilleri ve sağlık ekibi müdahale ederken, birleşime 20 dakika ara verildi.