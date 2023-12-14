Para karşılığı kayıt alındığı iddia edilmişti: Rektör hakkında soruşturma başlatıldı

Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi’ne yabancı öğrencilerin danışmanlık şirketleri üzerinden para karşılığıyla kayıt yapıldığı iddiasının ortaya atılmasının ardından üniversitenin rektörü Ahmet Kutlukhan’a soruşturma başlatıldı.

Kontenjanın yüksek çıkması üzerine Iraklı bir öğrencinin kaydı silinmiş, öğrencinin kaydının silinmesine karşı açtığı davayla skandal patlak vermişti. Cumhuriyet’te yer alan habere göre, skandala adı karışan memurlar açığa alınırken tepkiler üzerine rektör hakkında soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Yüksek Öğretim Kurumu (YÖK) daha önce Kutlukhan için soruşturmaya gerek olmadığı kararını vermişti.

Öte yandan üniversite içerisinde rektörün siyasi bağlantılarını kullandığına, olayın üzerinin kapatılmak istendiğine yönelik iddialar konuşuluyor. Soruşturmada gizlilik kararı bulunuyor.