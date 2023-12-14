KYK yurdunda öğrenciler yemekten zehirlendi: 15 kişi hastaneye kaldırıldı

Yalova Çınarcık KYK Kız Öğrenci Yurdu'nda meydana gelen olaya göre, yurtta kalan öğrenciler öğlen yemeğinde patates ve tavuk yedi. Öğrenciler, bir süre sonra mide bulantısı ve kusma şikayetiyle durumu önce yurt yetkililerine ardından da 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

DHA'nın haberine göre, ihbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Yurt önüne gelen sağlık ekipleri, mide bulantısı ve kusma şikayeti bulunan 15 öğrenciyi ilk müdahalenin ardından, Çınarcık Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Öğrencilerin hastanede müşahede altına alındığı ve sağlık durumlarının iyi olduğu belirtilirken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.