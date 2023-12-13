Giresun'da lise öğrencilerinin yemeğinden salyangoz çıktı!

Türkiye'de öğrencilerin barınma ve beslenme sorunları devam ediyor. Her geçen gün yeni biçimlerine tanık olduğumuz sorunların bu sefer yaşandığı yer Giresun Sosyal Bilimler Lisesi. Geçtiğimiz gün okulun yemekhanesinde öğrencilere verilen yemekten salyangoz çıktı.

soL'a ulaşan lise öğrencileri aynı zamanda yatılı olarak da kaldıkları okulun yemekhanesindeki problemlerin bir süredir devam ediyor olmasından şikayetçi.

'Firma okulun yemek firması'

Öğrenciler söz konusu yemekhanenin okula ait olduğunu ve özel bir şirkete devredilmediğini söylüyor. Yemeklerden yabancı madde çıkması vakası ise ilk değil. Birçok kentten benzer haberler gelirken öğrenciler temiz, besleyici ve sağlıklı yemekler ulaşmaya çalıştıklarını ifade ediyor. Veliler ise kamu kurumlarındaki benzer örneklerin, işletmelerin özel şirketlere devri için bir bahane olarak kullanıldığını ve fakat özel şirketlere devredilen örneklerde de benzer sorunların daha yaygın yaşandığına dikkat çekiyor.

'Pansiyonu olan bir okul. Şehir dışından çok öğrenci var'

Giresun Sosyal Bilimler Lisesi aynı zamanda pansiyonu olan okullardan. Okulda yatılı olarak kalan öğrenciler de var. Çevre illerden ve uzak ilçelerden gelen çok sayıda öğrenci kalıyor bu lisede. Özellikle de Trabzon'dan birçok öğrenci eğitim kalitesi ve özgün programından dolayı bu okulu tercih ediyor. Yatılı kalan öğrencilerin varlığından dolayı yemekhane sorunları aslında büyük bir alanı kapsıyor.

'Yemeklerden hem pislik çıkıyor hem de ücretli'

İçinden salyangoz çıkan yemeklere öğrenciler aynı zamanda ücret ödüyor. 21,45 Lira olan yemeklerin bir süredir ücretsiz olması için veliler tarafından talepler dile getirilse de mevcut durumda kısa sürede bir değişiklik olacak gibi görünmüyor. Konu Giresun'da gündem olunca benzer sorunların farklı okullarda ve yemekhanelerde de yaşandığı bilgileri geliyor.

Öğrenciler yaşadıkları sorunlara dikkat çekerken çözüm için yetkilileri göreve çağırıyor.