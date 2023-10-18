Eskişehir'deki KYK yurdunda öğrencilere böcekli yemek

Eskişehir’in Tepebaşı ilçesinde bulunan, Kredi Yurtlar Kurumu’na (KYK) bağlı Hızır Bey Öğrenci Yurdu, şehir merkezine olan uzaklığı nedeniyle öğrencilerin tepkisini çekmişti. Bu sene itibariyle üç kişilik yurt odalarını altı kişiliğe çıkartan yurt yönetimi, öğrencileri mağdur etmeye devam ediyor.

Yurtta yaşanan son skandal, yurtta verilen yemeklerinden böcek çıkması oldu.

soL’a konuşan bir öğrenci yurdun şehir merkezine, Anadolu ve Osmangazi Üniversitelerine uzak olmasını eleştirirken yemeklerin uzun zamandır kalitesiz olduğunu, yemeklerden böcek çıkmasına şaşırmadığını söyledi.

Yurtta her hafta dini etkinlikler yapılması, bu etkinliklerden sonra ikramların verilmesiyse bütçenin bu etkinliklere ayrıldığını hatırlatıyor.

5 Ekim’de yurdun WhatsApp grubuna yönetim tarafından atılan mesajda öğrenciler 7 Ekim’de “Sabah Namazı Buluşması ve Kur’an-ı Kerim Ziyafet Programı” isimli bir etkinliğe davet edildi. Atılan mesajda çorba ikramı olacağı da belirtilmişti.

Geçtiğimiz perşembe günü ise yine yurt yönetimi tarafından gruba atılan bir mesajda öğrenciler Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde öğretim görevlisi olan Ercan Çaylar’ın konuşmacı olduğu “Hz. Peygamber İman ve İstikamet” isimli bir etkinliğe çağırıldı. Mesajda not olarak belirtilen bölümde “Programdan sonra ikramlarımız olacaktır” diye belirtilmesi dikkat çekti.

Kentin en büyük üniversitesi olan Anadolu Üniversitesi'nde yemekhane ücretleri sessiz sedasız zamlanmış, öğrencilerden öğün başı 15 lira istenmeye başlanmıştı. Kararın tepkiyle karşılandığı okulda, geçtiğimiz gün, Matematik Öğretmenliği Bölümü öğrencisi R.A. yemekhane önünde hayatına son vermişti. Ekonomik nedenlerle yaşamına son verdiği iddia edilen öğrencinin okul arkadaşları soL'a yaptıkları açıklamada sorunların görünenden ve bilinenden fazla olduğunu ifade etmişlerdi.