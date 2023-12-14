Hürcan Bulur davasında gelişme: Tesla'nın raporu bilirkişiyi doğruladı

24 Ağustos Perşembe akşamı meydana gelen trafik kazasında yaşamını kaybeden TKP üyesi Hürcan Bulur henüz 26 yaşındaydı. Görgü tanıklarının ifadesine göre 160 km hızla gelen şoförün yaya geçidinde çarptığı Hürcan Bulur, metrelerce sürüklenmiş ve kaldırıldığı hastanede yaşamını kaybetmişti.

Mahkeme tarafından ilk hazırlanan bilirkişi raporunda Ö.S tarafından kullanılan aracın 67 km hızla gittiğine ve kazanın taksirle olduğuna kanaat getirilmişti. Ancak Hürcan Bulur'un avukatları duruma itiraz etmiş ve bilirkişi raporunu yeniden hazırlanmasını istemişti. Aynı zamanda Tesla marka arabanın merkezinden de aracın kayıtları talep edilmişti. Tesla'dan gelen rapor, ikinci kez hazırlanan bilirkişi raporunu doğruladı. Ve eldeki veriler Hürcan Bulur'un ölümünde olası kasıt ihtimalini güçlendirdi.

'Yavaş giden bir aracın fren izi bu kadar uzun olamaz'

Olay, 24 Ağustos Perşembe akşamı meydana gelmişti. Olay yerindeki görgü tanıkları da emniyetteki tanık ifadelerinde aracın 160 km hızla gittiğini ve Hürcan Bulur'a yaya geçidindeyken çarptığını ifade ederken, aracın makas atarak geldiğini belirtmişti.

Yine görgü tanıklarının verdikleri ifadeye göre; kazayı yapan Ö.S'nin kazadan hemen sonra birçok telefon görüşmesi yaptığı ve çevredeki görgü tanıklarına kazayı yaptığı sokağın adını sorduğu belirtiliyor. Kazayı yapan Ö.S'nin telefonla yaptığı görüşmede, konuştuğu kişiye kazayı kendisinin yaptığını, suçun kendisinde olduğunu, 160 km hızla gittiğini ve bu nedenle duramadığını söylediği ifade ediliyor.

Mahkemede hızının düşük olduğunu ifade eden Ö.S'ye ilişkin ikinci kez hazırlanan bilirkişi raporu ise cevap niteliğinde. Dava avukatlarının soL'a ilettikleri belgelerde bilirkişi raporuna göre eğer araç iddia edildiği gibi yavaş gitseydi fren izinin metrelerce uzunlukta olamayacağı, çarptığı kişiye böylesi bir zararı veremeceği ifade ediliyor. Bilirkişi tarafından hazırlanan ikinci raporda ise aracın Hürcan Bulur'a çarptığı sıradaki hızının saatte 140 Km olduğu tahmin ediliyor.

'Tesla'dan gelen rapor bilirkişi raporunu doğruluyor'

Konuya dair soL'a konuşan dava avukatlarından Aydın Yürek "Tesla'dan gelen rapor bilirkişiyi doğruluyor. Zira rapora göre 100 metrelik bir fren izi için aracın ortalama 160 Km hızla gidiyor olması gerektiği belirtiliyor. Tesla'nın ilettiği rapor 100 Km hızla giden aracın 41 metrede durabileceğini söylüyor. Bu rakamlar da bilirkişi tarafından belirtilen aracın tahmini 140 km hızla gittiğine dair varsayımı güçlendiriyor" diyor.

'Olası kasıt ihtimali güçleniyor: Sanık durmadığını daha önce beyan etti'

Mahkemenin dosyayı olası kasıt ihtimali yönünde değerlendirmesine dair beklentinin olduğunu ifade eden Avukat Aydın Yürek, sanığın önceki duruşmada "Duramayacağımı düşünüp frene basmadım. Hiç sürüklemedim" dediğini hatırlatarak "Tesla'nın verdiği rapor ve bilirkişi raporunun son hali akıllara olası kasıt ihtimalini getiriyor. Sonuçta sanık duramayacağını düşünerek frene basmadığını belirtiyor. Yani bir yayanın, yaya geçidinin, yaptığı hızın farkında. Olacakların da farkında ancak buna dair bir müdahale etmiyor. Olay sonrasında da çok hızlı olduğunu söylediği telefon görüşmelerine şahit olan tanıklar var. Tüm bunlar olası kasıt ihtimalini kuvvetlendiriyor" diyor.

Hürcan Bulur'un duruşması 15 Aralık Cuma günü saat 13.30'da Sıhhiye'deki Ankara Adliyesi'nde yapılacak.