Hürcan Bulur davasında ara karar: İfadeleri çelişkili bulan mahkeme 'tutukluluğa devam' dedi

24 Ağustos akşamı meydana gelen trafik kazasında yaşamını kaybeden TKP üyesi Hürcan Bulur henüz 26 yaşındaydı. Görgü tanıklarının ifadesine göre saatte 160 kilometre hızla gelen şoförün yaya geçidinde çarptığı Hürcan Bulur, metrelerce sürüklenmiş ve kaldırıldığı hastanede yaşamını kaybetmişti.

Bulur'un katilinin yargılandığı davanın ilk duruşması bugün Ankara'da Sıhhiye'de bulunan Ankara Adliyesi 64. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görüldü.

Tutanaklarda 29 metre fren izi olduğu ifade edilirken sanık savunmasında "Duramayacağımı düşünüp frene basmadım. Hiç sürüklemedim" dedi. Zanlının adliyedeki ifadeleriyle tutanaktaki bilgiler arasındaki çelişkilere dikkat çeken mahkeme, tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Mahkeme heyeti: 'Maddi zararınız oldu mu?'

Mahkeme heyetinin Hürcan Bulur'un babası Veysel Bulur'a kaza nedeniyle maddi bir kayba uğrayıp uğramadıklarına dair sorusuna baba Bulur, "Ben oğlumu kaybettim, hastane masrafı, maddi zarar olsa ne olur. Ne benim oğlumu geri getirebilir ki?" cevabını verdi.

Tesla araçtan kayıtlar talep edilecek

Zanlının ifadeleriyle görgü tanıklarının ifadeleri arasındaki çelişkiler nedeniyle Tesla marka araçın hız ve ilgili veri kayıtlarının yanı sıra olay yerindeki kamera ve HTS kayıtları talep edildi. Görgü tanıklarının ifadelerinin yer aldığı tutanakta zanlının kaza sonrası yaptığı telefon görüşmesinde "Birine çarptım, abi 160'la gidiyordum, duramadım, gelin beni alın" dediği ifade ediliyor.

Davada bir sonraki duruşma tarihi 15 Aralık olarak belirlendi.