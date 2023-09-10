Batıkent'te Hürcan Bulur için adalet eylemi: Kaza değil cinayet!

Batıkent'te bir trafik cinayetinde hayatını kaybeden TKP üyesi Hürcan Bulur için bugün Batıkent halkı eylemdeydi.

Batıkent Meydan AVM önünden kaza alanına yapılan yürüyüş sırasında sık sık 'Kaza değil cinayet, Hürcan için Adalet' sloganları atıldı.

Hürcan Bulur'un yaşamını yitirdiği yaya geçişi noktasında yapılan basın açıklamasını okuyan Aygül Gündoğdu "Hürcan’ımızı kaybettik. Üzücü bir şekilde tam burada aramızdan ayrıldı Hürcan. Kimseyi incitmeyen, çok titiz, çevresindeki herkese örnek olan biriydi. Binlerce insanımızın göz göre göre öldüğü depremde dayanışmayı büyütmek için gece gündüz çalıştı Hürcan. Batıkent halkının dört bir yandan getirdiği dayanışma malzemelerini, tasnif ediyor, koliliyor, taşıyordu. Her gün ilk gelip son çıkıyordu. Hiç yoruldum demedi Hürcan, sessizce çalıştı, dayanışmayı büyüttü." dedi.

Hız limitinin 50 km olduğu yolda 160 km hız

Gündoğdu şunları söyledi:

"İşte aynı Hürcan 24 Ağustos Perşembe 19:10 sularında, bu yaya geçidinden karşıya geçerken, sağ şeritten gelen Tesla marka lüks bir aracın kendisine vuracağından habersizdi.

Sürücü şehir içinde, hız limitinin 50 km olduğu bu yolda, görgü tanıklarının iddiasına göre makas atarak 160 km hızla vurdu Hürcan’a. Sürücü durumdan kurtulmak için devam etti, Hürcan’ı 26 metre sürükleyerek. Sonunda durdu, aracından indi ama derdi yerde yatan Hürcan değildi. Hemen çevresini arayıp, 160 km hızla birine vurduğunu, duramadığını, hatanın onda olduğunu ve hemen gelip kendisini bu durumdan kurtarmaları gerektiğini söyledi.

Bir süre sonra gelen ambulansla Hürcan hastaneye kaldırıldı. Hastaneye gittiğinde Hürcan’ın vücudundaki tüm kemikler kırılmıştı. Perişan haldeki babası Veysel Bulur oğlunun durumunu öğrenmek için hastanede bekliyordu. O sırada sürücünün babası, dikildi acılı baba Veysel Bulur’un karşısına. Geçmiş olsun dahi demeden, cebinden kartvizitini uzattı, işte sürücünün babasından talep ettiği kurtuluş reçetesi bu kartvizitteydi. Çünkü onlar ilk önce geçmiş olsun gibi insani dilekler sunmayı değil, paranın gücünü göstermeyi biliyorlardı.

Hürcan’ın ölüm haberinin gelmesinin ardından sürücünün babası tekrar Bulur ailesiyle irtibata geçerek bunun elim bir kaza olduğunu, herkesin öbür tarafa gideceğini hatırlatmayı da unutmuyor. Kendi oğlunun suçunu bir tarafa bırakan sürücünün babası 'Allah günahlarını bağışlasın' diyerek, Hürcan için temennide bulunuyor."

'Umut Gündüz'ü unutmadık'

Benzeri kazalarda da suçlunun aile yakınlarının iktidarla kurduğu ilişkilerden ve patron kimliklerinden ötürü, mağdur ailelere rüşvet teklif ettiği, sindirmeye çalıştığı, suçu işleyenlerin cezasız kaldığı örnekler olduğunu belirten Gündoğdu sözlerine şöyle devam etti:

"Daha 2 yıl önce yine Batıkent’te alkollü bir sürücünün çarpması sonucu yitirdiğimiz Umut Gündüz’ü unutmadık. Şu anda aramızda da olan ailesi Asuman ve Menderes Gündüz’ün hukuk mücadelesi hâlâ devam ediyor. Tıpkı Umut örneğinde olduğu gibi Hürcan’ın yakınları, dostları ve yoldaşları olarak yaşanan bu olayın bir tür cezasızlık örneğiyle ödüllendirilmesini istemiyoruz."

Acılı Bulur ailesine ev sahibinden 'evimi boşaltın' yanıtı

Acılı Bulur ailesinin tek çocuklarını toprağa vereli daha 1 hafta olmamışken, 19 yıldır kiracı oldukları evin sahibiyle konuştuklarında, “Acınızı birkaç gün daha yaşayın, sonra da evimi boşaltın” cevabını aldıklarını da duyuran Gündoğdu şöyle konuştu:

"Biliyoruz ki bu insanlık dışı evden çıkartma şekli, biz emekçilerin en büyük sorunlarındandır. Emekçiler en temel hakları olan barınma sorunlarıyla başa çıkmaya çalışırken, bir yandan da patronların pervasızca kullandığı lüks arabaların altında kalıyor.

Fabrikalarda sömürdükleri işçilerin sırtından elde ettikleri kârlar sayesinde aldıkları arabalarla yine emekçi çocuklarını öldürüyorlar. Çünkü bütün yollar kendi menfaatlerine çıkıyor, tüm yasalar onları koruyor sanıyorlar. Ama yanılıyorlar! Hürcan’ın hesabı sorulacak!

Ayrıca bu yolda gerçekleşen ilk kaza da bu değil. Hürcan'ı yitirdiğimiz kazadan 2 saat sonra ve ertesi gün, iki farklı kaza daha gerçekleşti aynı yerde. Batıkent halkının hayatı bu kadar ucuz değil.

Hürcan için adalet, Batıkent halkı için güvenli bir yaşam istiyoruz."

Açıklama sonrası Hürcan'ın babası oğlunun hayallerinin çalındığını söyledi, Hürcan'ın ilkokulda yazdığı yazı ve şiirleri aktardı. Basın açıklaması sürecin hukuki takibinin yapılacağı, sonuna kadar mücadele edileceği vurgusuyla sona erdi.