Garibanın arabasına çifte MTV, zenginin yatına 0 MTV: Çünkü zengin yatı kaçabiliyor

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ''orta vadeli program çalışıyor'' dedi, bir kez daha zaman isteyerek, ''Kestirme, kolaycı bir çözüm yok'' diye ekledi.

Hürriyet'e konuşan Şimşek'in iyimserliğinin altında yatan nedense söyleşinin ilerleyen bölümlerinde anlaşıldı.

''Vergiyi tabana yayacağız'' söylemini yineleyen bakan, vergi yasalarında reformlar yapacaklarını söyledi: ''Çalışmalarımızı vergi tabanının genişletilmesi ve dolaysız vergilerin payının artırılması, vergilendirmede basitlik sağlanması, etkin olmayan istisnaların kaldırılması, kayıt dışılıkla mücadele ve vergi uyumunun artırılması, vergi güvenliğinin artırılması, döviz kazandırıcı faaliyetlerin teşviki başlıklarında yürütüyoruz. OVP’de yer verdiğimiz gibi vergi mevzuatımızda yer alan tüm istisna ve indirimleri gözden geçiriyoruz.''

'Kaynak ihtiyaçları var'

Mehmet Şimşek'in ''istina ve indirimlere el atacağız'' mesajıyla aynı saatlerde yayımlanan bir başka haberdeyse siyanür sızıntısına rağmen çalıştırılan madenin 209 milyon liralık vergi borcu silindiği yazıyordu. Üstelik bu bilgi şirketin Kanadalı ortağının bilançosunda ortaya çıkmıştı.

Şimşek'in açıklamasını soL'a değerlendiren Maliye Profesörü Oğuz Oyan, ekonomi yönetiminin bir süredir arayışta olduğu kaynak ihtiyacına işaret etti:

''İstisna ve muafiyetlere bakıyorlar çünkü çaresizler. 2024'te bu kalemde 2 trilyon 200 milyarlık liralık bir öngörü var. Buraya el atmaz zorundalar çünkü kaynak ihtiyaçları var. Saray'ın gözdelerini çok incitmeden yapmak istiyorlar.''

Otomobillerden iki defa alınan MTV yatlardan alınmayacak

Bakanın açıklamalarında dikkat çeken bir diğer başlıksa yatlardan motorlu taşıtlar vergisi alınmayacağını ilan etmesi oldu.

Söze ''Eleştirileri dikkate alıyoruz'' diyerek başlayan Şimşek, "Özel amaçla kullanılan yat, kotra ve her türlü motorlu özel tekneler bağlama kütüğüne kayıtlı taşıtlar için, bunların ruhsatnamelerinden araçların boylarına göre tıpkı Motorlu Taşıtlar Vergisi gibi her yıl harç alacağız'' dedi.

'Amaç başka ülkeden bayrak almalarını önlemek'

Tüm otomobillerden iki kat alınan MTV'nin yatlardan alınmaması ''adaletsizlik'' olarak yorumlanırken, Oğuz Oyan'a göre bu hamle Türkiye bayraklı yatları elde kaçırmamak:

''Yatlardan MTV almamalarının temel nedeni başka limanlara bağlanmalarını başka bayrak almalarını önlemek. Arabayla kaçamıyorsun ama yatla kaçabiliyorsun. Başka ülkelerin bayrağını takınca da bizim limanlarımıza bağlansa bile yabancı bandrollü olduğu için harç da alamıyorsun. Benzer bir durum mücevherden alınmayan KDV için de geçerli.''

Motorlu taşıtlar vergisinden 68,9 milyar lira

Gelecek yıl vergilerden 8,3 trilyon lira gelir bekleniyor. ÖTV’den beklenen gelir 1,4 trilyon lira. Petrol ve doğalgazdan 455,1 milyar lira, motorlu taşıt araçlarından 498,2 milyar lira, alkollü içkilerden 107,5 milyar lira, tütün mamüllerinden 251,5 milyar lira ÖTV geliri hedefleniyor.

Motorlu taşıtlar vergisinden 68,9 milyar lira, özel iletişim vergisinden 37,5 milyar lira, dijital hizmet vergisinden 15,5 milyar lira, konaklama vergisinden 12,9 milyar lira gelir öngörülüyor. Para cezalarındansa 118,9 milyar lira gelir bekleniyor.