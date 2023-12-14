Konyaaltı'nda kalan son sahil de ticarileşecek!

Antalya Büyükşehir Belediyesi, önceki başkan AKP’li Menderes Türel döneminde hazırlanan Konyaaltı sahili projesinin devamı olan Boğaçayı-Liman arasındaki kesimi de ticarileştirecek projenin inşasına başladı. Yaklaşık 950 metrelik sahilde 60 bin metrekarelik alanı kapsayan proje kapsamında, 5 ayrı büfe, büfe önü kullanım alanları ile şemsiye-şezlong alanları oluşturulacak. 202 milyonun üzerindeki maliyetiyle dikkati çeken proje ile binlerce metrekare beton kullanılacak, ortalama 3 futbol sahası büyüklüğündeki 23 bin metrekarelik alanda ise rulo çim uygulaması yapılacak. Meksika ve Brezilya kökenli palmiyelerden, Avustralya kauçuğuna 60 tür bitki ile peyzaj uygulaması yapılacak. Yerel seçime kısa süre kala ihale bedelinin iki katına uygulamaya konulan 950 metrelik sahil proje için harcanacak para, Elmalı ilçesinin bir yıllık bütçesine yakın, Gündoğmuş ilçesinin bir yıllık bütçesinin ise yaklaşık iki katı.

AKP’li Türel sahili Hülya Koçyiğit'in damadına kiraya vermişti

Konyaaltı Sahilinde AKP’li Menderes Türel döneminde yapımı tamamlanan sahil projesi, 2018 yılında ünlü oyuncu Hülya Koçyiğit’in damadı Ender Alkoçlar’ın da ortak olduğu şirkete kiralandı. Antalya Arkeoloji Müzesinin önünden başlayan varyant ile Boğaçayı arasındaki kesimi kapsayan proje kapsamında yaklaşık 7 kilometrelik sahil 28 yıllığına kiraya verilmişti.

CHP’li Muhittin Böcek: Belediye bu proje ile zarara uğratıldı

Tartışmalı ihalenin ardından Mart 2019’da başkanlık koltuğunu devralan CHP’li Muhittin Böcek, kent halkının önemli kesiminde tepki çeken projeyle ilgili Ocak 2020’de yaptığı açıklamada, “Belediye tarafından bugüne kadar bu Konyaaltı Sahili projesine 254 milyon 289 bin 127 lira para harcandı. Belediye bu proje ile zarara uğratıldı” ifadelerini kullanmıştı.

Sahilin ticarileştirilmesinde partiler üstü işleyiş devam etti

Ancak Konyaaltı sahilinin Boğaçayı ile Liman arasındaki yaklaşık 950 metrelik kesim geçtiğimiz CHP’li Muhittin Böcek yönetimince Mayıs ayında ihaleye çıkarılmıştı. Yaklaşık 7 ay önce 89 milyon yatırım bedeliyle ihaleye çıkarılan ancak daha sonra iptal edilen proje, Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamaya göre 202 milyon sözleşme bedeliyle ihale edildi.

Büyükşehirden 'çevreci yaşam alanı' açıklaması

Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin “Boğaçayı-Liman arasına çevreci yaşam alanı” başlığıyla duyurduğu proje hakkında şu ifadelere yer verildi:

“202 milyon 339 bin TL sözleşme bedeliyle hayata geçecek ‘Konyaaltı Sahili Boğaçayı Köprüsü-Liman Kavşağı Arası Çevre Düzenlemesi’nde çalışmalar başladı. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Konyaaltı Sahili’nde Boğaçayı Köprüsü ile Liman arasında kalan bölümü yeni bir yaşam alanına ve çağdaş bir görünüme kavuşturmak için kolları sıvadı. Büyükşehir Belediyesi bu kapsamlı proje ile Konyaaltı Sahili'ni sadece estetik olarak değil, aynı zamanda işlevsel ve çevreci bir yaşam alanına dönüştürmeyi hedefliyor.

Tasarımında ‘Konyaaltı Sahili Düzenlemesi’ ile uyumlu bir dil kullanılan proje, ışıl ışıl aydınlatma elemanlarıyla gece ve gündüz bölgeye estetik bir görünüm kazandırılacak. Projede ayrıca çocuk oyun alanları, mini oyun parkları, spor sahaları ve spor aletleri gibi birçok sosyal yaşam alanını içeriyor. Yapılan çalışmalarla ailelerin ve sporseverlerin keyifli vakit geçirebileceği bir ortam sunulması hedefleniyor. Sahil boyunca Kıyı Kanunu'na uygun olarak belirlenmiş 5 adet büfe, kullanıcılarının ihtiyacına cevap verecek sayıda wc-duş düzenlemeleri, bisiklet yolu, yaya yolları park alanlarıyla ‘Konyaaltı Liman Sahili Çevre Düzenleme Projesi’, bölgenin sosyal yaşamını ve değerini artıracak.”

Sahilde 23 bin metrekarelik rulo çim uygulanacak

Projeyle ilgili ihale sözleşmesinde yer verilen bilgilere göre sahilde binlerce metrekare beton kullanılacak, ortalama 3 futbol sahası büyüklüğündeki 23 bin metrekarelik alanda ise rulo çim uygulaması yapılacak. Meksika ve Brezilya kökenli palmiyelerden, Avustralya kauçuğuna 60 tür bitki ile peyzaj uygulaması yapılacak.

Konyaaltı Sahili'nde kıyı işgalleri bir türlü önlenemiyor

Önceki Başkan Menderes Türel döneminde bir yarışma açılarak hazırlanan proje, kent halkına katılımcılık örneği olarak sunulmuştu. Yarışmayla seçilen proje planında, Varyant bölgesindeki falezlere yaslanan bir su müzesi yapılması onaylanmıştı. Ancak su müzesi hayata geçirilmedi. Bu örnekte de olduğu gibi, sahil projesi ticari işletmelerin ağırlıklı olduğu, kamu alanlarının da giderek daha çok işgal edildiği bir uygulama alanına dönüştü. Antalya Kent Konseyi’nin hazırladığı raporun yanı sıra Sayıştay da 2022 yılı raporunda Konyaaltı Sahil projesi kapsamındaki işletmelerin kıyı işgallerine yer verdi.

İki şube müdürlüğü yetmedi, denetleme kurulu oluşturuldu

Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı’na bağlı Deniz ve Kıyı Yönetimi Şube Müdürlüğü ile Park ve Bahçeler Daire Başkanlığına bağlı Kıyı Yapıları Şube Müdürlüğü’nün sorumluluk alanında bulunan Konyaaltı Sahili’ndeki işgallerin önüne bir türlü geçilemedi. İki şube müdürlüğünün onca personel ile çözemediği sorunların önüne geçilebilmesi için ayrıca Başkan Danışmanı Lokman Atasoy’un girişimiyle bir de ‘Konyaaltı Sahili Alan Yönetimi Denetleme Kurulu’ oluşturuldu. Kurul’un 4 Aralık’ta yaptığı sezon sonu toplantısında, Konyaaltı sahilinde 300’ün üzerinde personelin görev yaptığı, sahilden günde 50 ton civarında çöp toplandığı belirtildi.

Proje maliyeti Gündoğmuş'un bir yıllık bütçesinin iki katı

İşletmelerin işgali altındaki 7 kilometrelik sahilden günde 50 ton civarında çöp toplanıyor olması ürkütücü bir tabloyu ortaya koyuyor. Sahilin Liman bölgesindeki son kesiminin de benzer şekilde düzenlenmesiyle Antalya’da halkın sahillerden kamucu bir yaklaşımla yararlanabildiği alanlar iyice daralmış olacak. Seçim atmosferine girildiği, kış sezonu dalgaların sahili dövdüğü bu dönemde, Mayıs ayındaki proje bedelinin iki katından fazla bir bütçeyle 202 milyonluk sahil düzenlemesi ihalesine çıkmak, Büyükşehir Belediyesi’nin kentin önceliklerinin belirlenmesinden çok yeni ticari rant alanları yaratmaya yönelik uygulamalara imza attığını ortaya koyuyor. Yalnızca 950 metrelik sahil düzenlemesine harcanacak bütçe, neredeyse Antalya’nın Elmalı ilçesinin 2024 yılı için ayrılan bütçesine eşit, Gündoğmuş ilçesinin bütçesinin ise yaklaşık iki katı oranda. Elmalı’nın 2024 bütçesi 213 milyon TL olarak belirlenirken, Gündoğmuş ilçesinin bütçesi de 110 milyon TL olarak açıklanmıştı.