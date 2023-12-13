Büyük talan: Bugün 1 milyon metrekarenin üzerinde arazi orman alanı dışına çıkarıldı

AKP’li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın bugün Resmi Gazete’de yayımlanan kararıyla 11 ilde 1 milyon metrekareden fazla alan orman sınırları dışına çıkarıldı.

Kentsel dönüşüm kapsamında rezerv alanlara ilişkin düzenlemenin ardından gelen bu kararla orman dışına çıkarılan alanların imara açılacağı ve kararın TOKİ için de arsa yaratmak anlamına geleceği belirtiliyor.

'Rezerv alandan sonra şimdi de ormanlarla ilgili karar'

İstanbul’da Kuzey Ormanları Savunması’ndan, aynı zamanda Uskumruköy Platform Sözcüsü olan Hasan Ali Sarıkaya “Doğa savunucuları olarak her sabah kamunun aleyhine yeni bir düzenleme”yle karşılaştıklarını belirtti ve karara tepki gösterdi.

Sarıkaya “Biz İstanbul’da yaşayan doğa savunucuları daha dün rezerv alanı belasını kamuya nasıl anlatıp bilince çıkaracağız derken ormanlarla ilgili bu karar önümüze düştü” dedi.

Kararın dayanak gösterildiği Orman Kanunu’nun ek 16. Maddesi'ne ilişkin Sarıkaya “Yeni Orman yasası uluslararası sermaye ile birlikte ekonomi politikalarını oluşturan bir rant yasasıdır. Bizler önümüzdeki günlerde bu örgütlü kötülüğe karşı, odalar, demokratik kitle örgütleri, çağdaş bilim insanları ve partilerle bilgilendirme, bilince çıkarmak için enerjimizi ortaya koyacağız. Çağrımız; İstanbul’da Doğa Savunucularını büyütmek bu yaşam alanlarımızı yok eden yasaları geri aldırmaktır” diye konuştu.

'TOKİ için arsa yaratmanın bir yolu'

Erdoğan’ın kararıyla İstanbul’da Sarıyer, Ümraniye, Maltepe ilçelerindeki değerli bazı orman arazileri ile Antalya, İzmir, Balıkesir, Kütahya, Manisa, Muğla, Mersin, Sivas, Trabzon ve Yozgat'ta bazı alanlar orman sınırları dışına çıkarılıyor.

Gazeteci Yusuf Yavuz bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanan kararda, Antalya Akseki'ye bağlı Değirmenlik köyünde yaklaşık 17 bin metrekarelik arazinin orman dışına çıkarıldığını belirterek orman arazilerinin yapılaşmaya açılmasının amaçlandığını belirtti. Yavuz bunun TOKİ için arsa yaratmanın da bir yolu olduğunu dile getirdi.

Resmi Gazete’de 7 Ocak 2021’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararıyla 6831 Sayılı Orman Kanunu’nun Ek 16. Maddesi kapsamında ‘Orman Dışına Çıkarma İşlemlerine İlişkin Yönetmelik’ yürürlüğe girmişti.

Yavuz, kendi internet sitesinde yayımladığı yazısında kamuoyunun tepkisini çeken bu yönetmeliğin, sınırları Cumhurbaşkanı tarafından belirlenecek olan, bilim ve fen bakımından orman olarak muhafazasında hiçbir yarar görülmeyen ve tarım alanına dönüştürülmesi de mümkün olmayan yerler ile üzerinde yerleşim yeri bulunan yerler ve yerleşim yeri oluşturulması uygun arazilerin orman sınırları dışına çıkarılmasına olanak sağladığına dikkat çekmişti. Yazıda sözkonusu düzenlemeyle “başta İstanbul, Antalya, İzmir, Çanakkale, Muğla, Mersin, Adana ve Hatay gibi ormanların yoğun olduğu iller ile Karadeniz Bölgesinde orman arazilerine bitişik ya da orman içindeki arazilerdeki işgallerin ödüllendirilmiş olacağı” vurgulanmıştı.

'Yönetmelik Anayasa'ya aykırı'

Öte yandan Yavuz aynı yazısında Anayasa’nın 169. Maddesi’nin “Devlet ormanlarının mülkiyeti devrolunamaz. Devlet ormanları kanuna göre, Devletçe yönetilir ve işletilir. Bu ormanlar zamanaşımı ile mülk edinilemez ve kamu yararı dışında irtifak hakkına konu olamaz” hükmüne dikkat çekmişti.

Kırsal Çevre ve Ormancılık Sorunları Araştırma Derneği de yönetmeliğin Anayasa’ya açıkça aykırılık taşıdığına dikkat çekmiş ve "Bu Yönetmelikle ormanlar; deyim yerindeyse Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın arsa ofisine dönüşmektedir” açıklamasında bulunmuştu.

İstanbul’da 80 bin metrekare alan orman dışına çıkarılıyor

Sözcü’den Erdoğan Süzer’in hesaplamasına göre bugünkü Resmi Gazete’de tam 161 sayfalık yer kaplayan kararla orman alanı dışına çıkarılan alanların toplam büyüklüğü 1 milyon 137 bin 248 metrekareye ulaştı.

Orman alanı dışına çıkarılan alanların başında ise İstanbul’un kıymetli alanları dikkat çekiyor.

Karara göre toplamda 80 bin metrekareden fazla alanın orman dışına çıkarılacağı İstanbul’da Sarıyer’in Ayazağa köyünde 22 bin 475 m2, Uskumruköy’de 3 bin 22 m2, Kilyos’ta 470 m2, Demirciköy’de 2 bin 642 m2, Ümraniye’nin Cemil Meriç mahallesinde 5 bin 408 m2, Ihlamurkuyu’da 4 bin 974 m2, Maltepe’de 32 bin 429 m2’lik alanlar dikkati çekti.

Ayrıca İzmir’in Seferihisar Sığacık, Kiraz, Bornava’nın Gürpınar köyleri ile Mersin, Muğla, Manisa, Kütahya, Sivas, Trabzon, Yozgat, Antalya ve Balıkesir’in bir çok yerindeki ormanlık alanlar da orman alanı dışına çıkarılarak imara açılıyor.

Haberde bu alanların bir bölümünün kentsel rezerv alanına dönüştürülebileceğine de dikkat çekildi.