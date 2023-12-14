Kürt Dili ve Edebiyatı öğrencileri formasyon dersi alamıyor

Türkiye'de birkaç üniversitede yer alan Kürt Dili ve Edebiyatı bölümlerinden bir tanesi de Muş'ta. Muş Alparslan Üniversitesi'nde öğrenim gören Kürt Dili ve Edebiyatı öğrencileri bir süredir formasyon derslerini alamamaktan şikayetçi.

Konuya dair soL'a konuşan bölüm öğrencileri mevcut durumun teknik aksaklıklardan ya da eksiklerden kaynaklanmadığını, bölüm öğrencilerine ayrımcılık yapıldığını iddia ediyor.

İlgili tüm bölümlere var sadece Kürt Dili ve Edebiyatı öğrencilerine yok

Kürt Dili ve Edebiyatı bölümü AKP'nin "Kürt açılımı" olarak tarif edilen dönemde müjde gibi duyurulan icraatları arasında yer almıştı. Muş Alparslan Üniversitesi'ndeki bölüm de ilk açılanlar arasında yer alıyor. Bölüm 2010 yılında açıldı ve bugüne değin birçok mezun verdi. Ancak AKP'nin Kürt siyaseti zaman içinde değiştikçe akademik alandaki faaliyetler de değişiklik gösterdi.

Formasyon dersi, eğitim fakültesi dışındaki bölümlerde, ilgili alanlardan yetişen öğrencilerin öğretmenlik yapabilmelerine olanak sağlayan bir eğitimi tarif ediyor. Örnek olarak matematik öğretmenliğinden değil de matematik bölümünden mezun olan öğrencilere, formasyon eğitimi almalarıyla öğretmenlik yapma hakkı doğuyor. Ancak Muş Alpaslan Üniversitesi'nde bu hak sadece Kürt Dili ve Edebiyatı öğrencilerine çok görülüyor.

soL'a konuşan bölüm öğrencileri bunun bir tür ayrımcılık olduğunu düşünüyor. Zira ilgili tüm bölümlerde devam eden eğitimler sadece Kürt Dili ve Edebiyatı bölümünde yok şu an. Öğrenciler bu durumu şu sözlerle anlatıyor: "İlk zamanlarda 'Atanmış Kürtçe hoca yok bu yüzden kim verecek?' demişlerdi. Ancak ilgili maddeye göre bu bölümden yüksek lisans yapmış kişiler verebiliyor dediler ve sonra bu sorunu çözdüler. Ama daha sonra da okullarda modül yok diye bir saçmalık çıkardılar ki o da link gibi bir şeymiş. Yani bilgisayar sistemine girip onaylanması gerekiyormuş, bu kadar basit bir olaymış. Böyle böyle bugüne kadar uzadı bu süreç. Biz bölüm olarak olarak ayrımcılık olarak yorumluyoruz bunu. Bizim haricimizde diğer bölüm arkadaşlarımız alıyor çünkü formasyon dersini."

'Yönetim biz elimizden geleni yaptık diyor'

Öğrenciler daha önce birçok kez yönetime bu konuda şikayet dilekçeleri verdiklerini, sorunu CİMER'e yazdıklarını ancak bir sonuç alamadıklarını belirtiyor. Bölüm öğrencileri konuyla alakalı okul yönetimini "Biz elimizden geleni yaptık artık top sizde bir şey yapılacaksa bunu öğrenciler yapabilir" dediklerini ifade ediyor. Dolayısıyla öğrenciler de konuyu sosyal medyaya ve basına taşımaya karar vermiş.

"Şu an 20 civarında öğrenci bu sorundan dolayı mağdur olmuş durumda. Zaten Kürt Dili ve Edebiyatı alanının iş bulma olanakları çok kısıtlı. Formasyon da elimizden alınırsa 'Neden okuyacağız bu bölümü?' sorusu çıkıyor ortaya. Böylesi bir Kürtçeyi eğitim verme hakkı elinde olmaksızın halkın kendisi de konuşuyor ve yazıyor. Bizi mahalli bir aydın olmaktan çıkaran şey Kürt dili eğitimi sertifikası. Dolayısıyla formasyon olmadan bu bölümün ve onca emeğin bir zaman kaybına dönüşme tehlikesiyle karşı karşıyayız. Geçtiğimiz gün okula yetkililer geldi ve bu sorunu çözeceklerini belirttiler. Ama öte yandan çok zaman kaybettik. Bir dönem neredeyse bitti. Sadece Kürt Dili ve Edebiyatı için yapılan bu ayrımcılığa bir an önce son vermelerini ve hakkımız olan formasyonun sağlanmasını istiyoruz" diyen öğrenciler yaşadıkları soruna acil çözüm talep ediyor.