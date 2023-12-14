Somali Cumhurbaşkanı oğlu hakkında konuştu: Teslim olup olmayacağına kendisi karar verecek

Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud, İstanbul'da motokurye Yunus Emre Göçer'e aracıyla çarpıp ölümüne yol açan oğlunun "Türkiye'den kaçmadığını" söyledi.

Mahmud, oğluna Türkiye'ye geri dönüp hakkında tutuklama emri çıkaran mahkemeye teslim olmasını tavsiye ettiğini belirtti.

Euronews'un aktardığına göre Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud, doktor olan 40 yaşındaki oğlunun kazadan sonra birkaç gün İstanbul'da kaldığını belirterek, oğlunun kaçmadığını ileri sürdü.

"Tutuklama emri yoktu" diyen Mahmud "Bu bir kazaydı. Kaçmadı ve zaten bu amaçla bir avukat tuttu. Yani bir işi var ve ülke dışına çıktı" diye konuştu.

Motosikletli kurye Yunus Emre Göçer, İstanbul'da işlek bir otoyolda Somali Cumhurbaşkanının oğlu Muhammed Hasan Şeyh Muhammed'in kullandığı aracın çarpmasından altı gün sonra, 6 Aralık'ta hastanede hayatını kaybetti.

Göçer'in ölümü sonrası Somali Cumhurbaşkanının oğlu için yurt dışı yasağı çıkarıldı ancak tutuklama emri çıktığında Mahmud Türkiye'den ayrılmıştı.

'Teslim olmasını tavsiye ediyorum ama karar ona ait'

Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud, oğlu için "Hâlâ ülkeyle bağlantısı var ve geri dönüp mahkemeye teslim olması için kendisiyle konuşuyorum" dedi.

Oğlunun yetişkin biri olduğunu söyleyen Cumhurbaşkanı "Karar ona ait ama ben bu tavsiyeyi veriyorum" ifadelerini kullandı.

Göçer'in ailesine başsağlığı dileyen Somali Cumhurbaşkanı, AP'ye verdiği mülakatta, "Bu vesileyle nasıl ulaşacağımı bilmediğim aileye başsağlığı dileklerimi iletmek istiyorum. Kayıplarının acısını onlarla paylaşıyoruz" diye konuştu.

Türkiye'de görev yapan bir Somalili diplomat Cumhurbaşkanı'nın oğlunun kullandığı aracın Somali Büyükelçiliği'ne ait olduğunu ve Cumhurbaşkanı'nın ailesinin diplomatik pasaportla seyahat ettiğini söylemişti.

Annesi halen Ankara'da

Sözcü'den İsmail Saymaz da Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlunun annesinin halen Ankara'da ikamet ettiği bilgisine ulaştığını yazdı. Saymaz'ın bugünkü yazısından ilgili bölüm şöyle:

"Motokurye Yunus Emre Göçer’i öldüren Somali Cumhurbaşkanı’nın oğlu Mohamed Hassan Sheikh Mohamud, 2 Aralık’ta Türkiye’den kaçtı.

O günden beri Mohamud’dan haber yok.

Somalili diyasporasının oluştuğu Ankara’dan ilginç bir bilgiye ulaştım.

Somalililerle çalışan bir emlakçı, Mohamud’un bir süre annesiyle birlikte Ankara’da yaşadığını kaydediyor.

Zaten Mohamud’un geçici ikamet belgesinde ikamet ili olarak Ankara görünüyor, buna rağmen İstanbul Ataşehir’deki lüks bir rezidansta oturuyordu.

Görüştüğüm emlakcı, Mohamud’un annesi Oamar Ali Omar’ın halen başkentte olduğunu, engelli çocuğunun tedavisiyle ilgilendiğini belirtiyor.

Öte yandan eski Somali Cumhurbaşkanlarından birinin geçen temmuz ayında Ankara Gölbaşı’nda 80-100 milyon TL’lik gayrimenkul baktığını öğrendim.

İddiaya göre...

Eski Cumhurbaşkanı, güvenlik gerekçesiyle Türk siyasetçilerin ve bürokratların oturduğu Bahçelievler ve Karşıyaka mahallelerinde, misafirleri ve korumalarının da kalacağı, 3-4 evi içinde alan bir konut aradı. Ancak bulunamadı.

Bir emlakçı Beysukent’te ev önerdiyse de eski Cumhurbaşkanı kabul etmedi.

Eski Cumhurbaşkanı’nın oturum verilmediği için Katar’a yerleştiği iddia ediliyor.

Somali’de mevcut bakanlar ve yüksek bürokratların Ankara’da evlerinin bulunduğu belirtiliyor. Somali’de erkeklerin dört kadınla evlenebildiği, eşlerinden birinin Türkiye’deki evlerinde kaldığı öne sürülüyor."