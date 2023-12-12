Savcı görüntülere rağmen Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu hakkında kararını değiştirmemiş

İstanbul’da 30 Kasım’da Somali Cumhurbaşkanı’nın oğlu Muhammed Hasan Şeyh Mahmud, motokurye Yunus Emre Göçer’e aracıyla çarparak ölümüne neden olmuştu. Muhammed Hasan Şeyh Mahmud’un Dubai’ye kaçtığı iddia edilmişti.

Olayla ilgili yeni detaylar ortaya çıkarken Sözcü yazarı İsmail Saymaz, görüntülere ve ikinci tutanağın yazılmış olmasına rağmen nöbetçi savcının Mohamud hakkındaki kararının değişmediğini belirtti.

Kazanın tutanakta, “Önde seyir halinde bulunan Göçer direksiyon hakimiyetini kaybederek kaldırıma çarpar, kaldırımdan sekerek Mohamud’un kullanmış olduğu aracın önüne düşer. Araç duramayarak, sol ön kısımlarıyla çarpması sonucu maddi hasarlı ve yaralamalı trafik kazası meydana gelmiş olup kazanın oluşumunda Göçer’in 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun 56/1A (Sürücünün geçme dönme dışında şerit değiştirmesi) maddesini ihlal ettiği, Mohamud’un beyanından ve kaza yeri inceleme sonucu görüş ve kanaatine varılmıştır” şeklinde anlatıldığını aktaran Saymaz şunları kaydetti:

“Aksaray Şehit Vedat Ulusoy Polis Merkezi Amirliği yetkilileri ise saat 17’de nöbetçi savcıyı arayıp talimatını aldı. 20 dakika sonra, saat 17.20’de, MOBESE görüntüleri iki polis tarafından izlenerek, tutanağa dönüştürüldü. Tutanakta yazıldığı üzere Göçer’in kaldırıma çarpıp sekerek Mohamud’ın önüne düşmediği görüldü. 19 dakika sonra Mohamud’un ifadesi alındı. Mohamud, görüntülere rağmen Göçer’i suçlayarak, 'Hiç sinyal vermeden frene bastı, sağa dönüş yaptı ve kaskı bulunmuyordu' diye yalan söyledi. Fakat karakoldan serbest bırakıldı. İddia o ki... Karakol yetkilileri savcıya kaza görüntülerini göndererek, bilgi verdi. Yine de karar değişmedi. Göçer’in avukatı İyaz Çimen, 1 Aralık’ta İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na başvurarak, Mohamud’un kaçabileceğini belirtti ve tutuklanmasını istedi.”