Güne soL'dan bakın: 10 Kasım 2023

Yargıtay ton düşürdü, günahı 'bireysel başvuru yöntemi'nde buldu

Yargıtay'ın yeni açıklamasında AYM'ye karşı açılan savaşta birçok vurgu geri çekildi, hukuki açıklama getirilmeye çalışıldı.

Yeni KYK skandalı: 'HPV riski var' deyip bir öğrenciyi yurttan uzaklaştırdılar!

Kocaeli'de KYK yurdunda bir öğrenci, "HPV'si var" diye şikayet edildi. Yurt yönetimi, cahilce, "tuvaletten bulaşır" diye öğrenciyi yurttan uzaklaştırdı. Öğrenci kenti terk etti.

Akşener ve Bahçeli Anıtkabir'de yan yana: Tokalaşarak ayrıldılar

Anıtkabir'de düzenlenen törende Meral Akşener ile Devlet Bahçeli'nin samimi görüntüleri dikkat çekti.

Büyük skandal: Hatay'da 370 kişiye mezar olan binanın müteahhitlerine konut ihalesi verildi!

Hatay'da 370 kişinin hayatını kaybettiği Emlak Bank Konutları'nı inşa eden şirketin beş ortağından, AKP'ye yakın olan ikisine deprem bölgesinde konut ihalesi verildi.

Özgür Özel: Erdoğan liderliğinde bir kalkışmayla karşı karşıya olduğumuz anlaşılıyor

CHP Genel Başkanı Özel AYM önünde yaptığı açıklamada "Cumhurbaşkanının açıklamalarını duyduktan sonra Erdoğan liderliğinde bir kalkışmayla karşı karşıya olduğumuz anlaşılıyor" dedi.

Serdar Şahinkaya: THTM Cumhuriyetçi damara önderlik edebilir

Türkiye Halk Temsilcileri Meclisi’nin ilk katılımcılarından Serdar Şahinkaya: “Ne Cumhuriyet fikri ne de laik, bağımsız, egemen, eşitlikçi bir Türkiye hedefi ortadan kaldırılamaz.”

Okuyan: Mücadele iktidar kurumlarının düzgün çalışmasına bel bağlayarak sürdürülemez

TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan Anayasa Mahkemesi ile Yargıtay 3. Ceza Dairesi arasındaki krizi değerlendirdi: "Burada adlı adınca bir çıkar çatışması var."

Barış Pehlivan'dan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'a açık mektup

Dün görülen davasının ‘hakimin savunmayı okumadığı’ gerekçesiyle ertelenmesi üzerine yeniden cezaevine dönmek zorunda kalan gazeteci Barış Pehlivan, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’a açık bir mektup yazdı.

DOSYA | Yargıtay krizi ve ‘yargısal aktivizm’ kavramını hukukçular değerlendiriyor

soL, birkaç gündür ülkenin gündemine oturan yargı krizinin hukuki boyutunu konunun uzmanlarıyla konuştu.

Avukatlar Yargıtay’a yürüyor: 'AYM'ye yapılan saldırı faşizmin Türkiye’deki tescilidir'

Ankara Barosu avukatları, Yargıtay’ın Anayasa Mahkemesi’ni yok sayan kararına karşı Ankara Adliyesi’nden Yargıtay’a yürüyor.

Erdoğan: Biz bu tartışmada taraf değiliz, hakem konumundayız

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan 10 Kasım Atatürk'ü Anma Töreni'nde yargıdaki krize ilişkin konuştu, yargıdaki krizin yeni Anayasa'ya ihtiyacı gösterdiğini iddia etti.

Adnan Gerger: ‘THTM, halkın siyaset üretmesinin olanaklarını yaratacak’

Türkiye Halk Temsilcileri Meclisi’nin ilk katılımcılarından gazeteci-yazar Adnan Gerger, katılma kararını aydın ve insan olarak bir sorumluluk olarak niteliyor.

TKP'den 10 Kasım açıklaması

TKP'den yapılan açıklamada "Mustafa Kemal, devrimci bir lider olarak tarihsel değerini her zaman koruyacaktır" denildi.

K24 TV'de toplu işten çıkarmalar: 'Ya Erbil'e gelirsiniz ya kovulursunuz'

Kürtçe yayın yapan ve Barzani'ye yakınlığı ile bilinen K24, "şirket değişikliği" gerekçesiyle çalışanlarını kapıya koydu. Gazeteci Adem Özgür süreci soL'a anlattı.

Gazze'de 35. gün: 'İnsani ateşkes' netleşmedi, güneye göç devam ediyor

ABD, İsrail'in Gazze Şeridi'nin kuzeyinde bulunan sivillerin çıkışı için saldırılara günde 4 saat ara vermeyi kabul ettiğini bildirdi. Hamas henüz anlaşmaya varılmadığını duyurdu.