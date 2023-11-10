Erdoğan: Biz bu tartışmada taraf değiliz, hakem konumundayız

AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan 10 Kasım Atatürk'ü Anma Töreni'nde yargıdaki krizle ilgili "Biz bu tartışmada taraf değil hakem konumundayız" dedi.

"Yeni anayasa meselesini ısrarla gündemde tutmamızın, günlük siyaset söylemi değil, hayati bir konu olduğu, bu vesileyle herhalde daha iyi anlaşılmıştır" diyen Erdoğan Meclis'te yeni Anayasa için uzlaşı sağlanmasını umduğunu söyledi.

Erdoğan "Devletin başı olarak, kurumlarımız arasındaki görüş ayrılığının bir anayasa ve sistem krizi haline dönüşmesinin önüne geçecek adımları süratle atacağız. Hem yüksek yargı kurumlarımızın temsilcileriyle hem yetkinliği herkesçe kabul edilen hukukçularımızla görüşerek, meseleye bir hal yolu muhakkak bulacağız" diye konuştu.

AKP'li Cumhurbaşkanı konuşmasında "gardrop Atatürkçüleri" ifadesini kullandı. Erdoğan Cumhuriyet'le birlikte bu topraklarda yeni bir devletin kurulmadığını "yönetim sistemiyle beraber sadece devletin adının değiştiği"ni ileri sürdü.

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

- Gazi Mustafa Kemal’in vasiyeti olan, ülkemizi muasır medeniyet seviyesinin üzerine çıkarma mücadelesini, Milli Mücadele ruhuyla sürdürüyoruz.

- Türkiye, dün 'Gardırop Atatürkçüleri', bugün de 'Sosyal medya Atatürkçüleri' olarak ifade edebileceğimiz kesimden çok çekmiştir.

- (Gazze'de) Bütün dünyanın gözü önünde bir felaket, bir facia, bir insanlık suçu yaşanıyor.

- Gazze halkının evlerini ve topraklarını terk etmeme iradesine sonuna kadar destek vereceğiz.

- (İsrail'e) Ülkemiz topraklarını da içeren vadedilmiş topraklar hezeyanıyla, nükleer silah kullanma tehditleriyle sabrımızı zorluyorlar.

- AB'yle ilişkilerde mesafe katedemememizin sebebi, Türkiye’ye karşı aleni husumet içeren tavırlardır. AB, stratejik körlükten kurtulma umudunu yitirmektedir.

- Enflasyonun yol açtığı hayat pahalılığını çözmekte kararlıyız. Refahı aşınan dar ve orta gelirli kesimlerin kayıplarını telafi etmek boynumuzun borcudur.

- Yargı kurumlarının kararları da tartışılabilir. Türkiye'de, yüksek mahkemeler dahil hiçbir organ, hiçbir kurum layüsel değildir, eleştirilemez değildir.

- Yargının iki kurumu arasındaki yetki tartışmasının çözüm yeri anayasadır, yasalardır. Ancak mevcut anayasamız ve yasalarımız, bu konuda yetersiz kalmaktadır.

- Darbecilerin bundan 41 sene önce Türkiye’ye biçtiği gömlek, yapılan 20’yi aşkın tadilata rağmen, 2023 Türkiye’sine artık dar gelmektedir.

'Meseleye bir hal yolu muhakkak bulacağız'

- Yeni anayasa meselesini ısrarla gündemde tutmamızın, günlük siyaset söylemi değil, hayati bir konu olduğu, bu vesileyle herhalde daha iyi anlaşılmıştır.

- Devletin başı olarak, kurumlarımız arasındaki görüş ayrılığının bir anayasa ve sistem krizi haline dönüşmesinin önüne geçecek adımları süratle atacağız.

- Hem yüksek yargı kurumlarımızın temsilcileriyle hem yetkinliği herkesçe kabul edilen hukukçularımızla görüşerek, meseleye bir hal yolu muhakkak bulacağız.

- Gerekirse anayasa ve yasa değişiklikleri dahil tüm yöntemleri kullanarak, tekrar böyle bir tartışmanın ortaya çıkmaması için gerekenleri yapacağız."