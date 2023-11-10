Özgür Özel: Erdoğan liderliğinde bir kalkışmayla karşı karşıya olduğumuz anlaşılıyor

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Yargıtay 3. Ceza Dairesi’nin Anayasa Mahkemesi üyeleri hakkında suç duyurusunda bulunmasıyla başlayan krize ilişkin Anayasa Mahkemesi önünde açıklama yaptı.

Özel "Halkın iradesine karşı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde bir kalkışmayla karşı karşıya olduğumuz anlaşılıyor" dedi.

AKP'nin Türkiye'yi "anayasasızlaştırmaya çalıştığını" belirten Özel şöyle konuştu:

"Cumhurbaşkanının dün uçakta kullandığı ve bugün sabah 10'a kadar ambargolu olan ifadeler basına yansıyana kadar bu bir yargı kriziydi. Bu bir devlet kriziydi. Ama bugün sabah 10'da Cumhurbaşkanı'nın açıklamalarını duyduktan sonra bunun, Recep Tayyip Erdoğan eliyle anayasal rejimin ortadan kaldırılmaya çalışılması ve adeta halkın iradesine karşı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde bir kalkışmayla karşı karşıya olduğumuz anlaşılıyor."

Elinde tuttuğu anayasayı gösteren Özel "Sebebi şu. Bu anayasayı değiştirebilmek için AKP'nin ve MHP'nin yeterli milletvekili yok. Bunu referanduma götürebilecek durumları da yok. Bu anayasayı ortadan kaldırabilmek zaten ilk dört maddesi değiştirilemeyeceği için mümkün değil. Ancak herhangi bir maddesini değiştirebilecek güçleri yokken bu anayasanın bazı maddelerini yok sayıyorlar. Bu yok saymaya yetkisini bu anayasadan alan cumhurbaşkanı yol veriyor, destek veriyor" dedi.

'Sahip çıkmazsan sen de yok hükmündesin'

Erdoğan'ın Anayasa'nın AYM kararlarının bağlayıcılığıyla ilgili maddesini "yok" sayarken, kendisinin görev ve sorumluluklarıyla ilgili maddesini "var" saydığını söyleyen Özel "Bir başkası da gelir senin varlığını yok sayar" dedi.

Erdoğan'a seslenen "Anayasanın hükmünü değiştirecek güçte değilsin. Millet sana bu yetkiyi vermedi. Sen bu yüzden darbecisin. Bu bir darbe girişimidir" diye konuştu.

Özel Erdoğan'a "Tartışmaya açma. Bir maddeyi sen saymazsan biz de sana yetki sorumluluk veren maddeyi saymayız. Senin yok hükmünde kabul edilmeni istemiyorsan bu Anayasa'ya sahip çık. Sahip çıkmazsan sen de yok hükmündesin" diye seslendi.