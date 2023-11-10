Serdar Şahinkaya: THTM Cumhuriyetçi damara önderlik edebilir

Türkiye Halk Temsilcileri Meclisi (THTM) laik, bağımsız, egemen bir ülke, devletçi-planlı bir ekonomi ve tüm yurttaşların eşitlik ve kardeşlik içinde, refah ve aydınlığa kavuşacağı bir toplumsal sistem için yola çıktı.

Toplumun değişik kesimlerinden, farklı ama birbirine dost ideolojik ve siyasi eğilimlere sahip kişileri bir araya getiren meclise şimdiden çok sayıda aydın, sanatçı, bilim insanı ve siyasetçi dahil oldu.

21. Yüzyıl İçin Planlama Grubu Koordinatörü, iktisatçı Dr. Serdar Şahinkaya, daha önce yine Türkiye Komünist Partisi’nin (TKP) girişimiyle kurulan ve THTM öncesinde kendisini fesheden Dayanışma Meclisi’nin de üyesiydi. Şahinkaya, “Sanayi ve Kalkınma Komisyonu’nda elimden geldiğince katkıda bulunmaya gayret ettim. Şimdi yeni Meclis ile birlikte; toplumun değişik kesimlerinden, farklı ama birbirine dost ideolojik ve siyasi eğilimlere sahip kişiler bir araya geliyor” diyor.

Şahinkaya’ya göre THTM’de zemin bulacak birlikteliğin özünde, emperyalizme ve sömürü düzenine duyulan nefret, yurt sevgisi ve cumhuriyetçilik var. “Halk Temsilcileri Meclisi umarım, laik, bağımsız, egemen, bir ülke, halkçı-kamucu-devletçi-planlı bir ekonomi ve tüm yurttaşlarımızın eşitlik ve kardeşlik içinde, refah ve aydınlığa kavuşacağı bir toplumsal sistem özlem ve talebini hayata geçirmede etkili olur” diyor Şahinkaya, “Etkili olabileceğini düşündüğüm için katılmaya karar verdim. Umarım gerçekten katkıda bulunabilirim.”

Şahinkaya, bir tespitte bulunuyor: “Türkiye’nin yakın dönem siyasi hayatının merkezden sola açılan yelpazesinde hayat ile ‘gerçeklikle’ uyuşmayan hayalî ve de ‘sosyalizm kuralım ondan sonra düşünürüz’ kolaycılığıyla bir anlamda fikri üretimin, politika geliştirmenin oldukça uzağında yapılar, oluşumlar var. Bu yapı ya da oluşumlar geniş halk yığınlarıyla bugüne kadar buluşamadı, buluşamayacak da…”

“O nedenle giderek kitlelerde heyecan yaratan Cumhuriyetçi damara gönülden sahip çıkan TKP’nin Türkiye Halk Temsilcileri Meclisi’nin bu Cumhuriyetçi damara önderlik edebileceğini / etmesi gerektiğini düşünüyorum.”

Şahinkaya, Mustafa Kemal ve arkadaşlarının öncülüğünde gerçekleşen Milli Mücadele'nin yarattığı heyecan ve umudun yerini karanlığa bıraktığını vurguluyor. “1923'te Cumhuriyet'in kuruluşu ile zirveye ulaşan devrimci bir dönemin kazanımları önce kuşatılıp kemirildi, sonra yok edildi. Ancak ne Cumhuriyet fikri ne de laik, bağımsız, egemen, eşitlikçi bir Türkiye hedefi ortadan kaldırılamaz. İşte bu hedef doğrultusunda ‘yeniden inşa’ için Meclisi önemsiyorum.”