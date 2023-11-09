Aziz Konukman: CHP üyesiyim ama çözümü THTM’de görüyorum

Türkiye Halk Temsilcileri Meclisi (THTM) laik, bağımsız, egemen bir ülke, devletçi-planlı bir ekonomi ve tüm yurttaşların eşitlik ve kardeşlik içinde, refah ve aydınlığa kavuşacağı bir toplumsal sistem için yola çıktı.

Toplumun değişik kesimlerinden, farklı ama birbirine dost ideolojik ve siyasi eğilimlere sahip kişileri bir araya getiren meclise şimdiden çok sayıda aydın, sanatçı, bilim insanı ve siyasetçi dahil oldu.

Türkiye Komünist Partisi’nin öncülük ettiği girişimin ilk katılımcılarından biri, Prof. Dr. Aziz Konukman. Konukman, “Ben zaten Dayanışma Meclisi üyesiydim. THTM’nin açıkladığı ilkeler, bizim ilkelerimizdi. Fakat bu yeni oluşum çok daha kapsamlı, zira yalnızca aydınları değil, emekçileri, onların temsilcilerini, toplumun emekten yana tüm kesimlerini, aydınlık taraftarlarını bir araya getirecek” diyor.

“Üstelik, temsilciler seçimle gelecek. Toplumun farklı kesimlerinden kişiler, öğrenciler, emekçiler… Bu çok heyecan verici bir şey.”

Konukman, Türkiye’de sağın kolaylıkla yan yana gelebildiğini, ittifak kurabildiğini, ancak solda bir dağınıklık halinin olduğunu belirtiyor: “Kendisine ilericiyim diyen, sosyalistim diyen, Atatürkçüyüm diyen… Herkes kendi başına bir şeyler yapıyor, küçümsememek lazım. Fakat o gücü birleştirmediğin zaman çok anlam ifade etmiyor ve işçi sınıfı ve öğrenciler arasında bir heyecan yaratmıyor bu dağınıklık.”

‘Bu çağrı tutacaktır, toplumda karşılığı var’

Aziz Konukman, THTM’nin bu dağınıklığı giderecek bir zemin sunacağı kanısında. “Yola çıkarken açıklanan şiara göz atsın herkes. Ne deniyor orada? Laik, bağımsız, egemen bir ülke. Devletçi, planlı bir ekonomi. Tüm yurttaşlarımızın eşitlik ve kardeşlik içinde refah ve aydınlığa kavuşacağı bir toplumsal sistem. Buna itiraz edebilecek bir aydın, kendisini emekten yana tanımlayan birisi çıkabilir mi? İster Atatürkçü deyin, ister sosyalist deyin, itiraz edebilir mi?”

“İşte bu çağrıyla ciddi bir deneme yapılıyor” diyor Konukman, “ve bu tutacaktır. Çünkü şiar çok gerçekçi. Toplumda karşılığı var" diye ekliyor.

‘Mustafa Kemallerin mücadelesi kadar haklı bir mücadele’

Aziz Konukman’a göre bütün mesele, bu kesimleri bir araya getirip emperyalist işgale ve çürümeye karşı, saraya karşı ciddi bir mücadele zemini kurulması: “Bunun meşruiyeti de çok güçlüdür, aynı Mustafa Kemal ve arkadaşlarının emperyalizme karşı verdikleri mücadele ne kadar meşru, ne kadar haklıysa, bu mücadele de o ölçüde meşru, haklı. Belki de uzun bir süre kazanımları kaybettirmeye çalışan, adeta yok eden bir anlayışa karşı bir kez daha bir şahlanış. Ben bu heyecanla katıldım. Ciddi anlamda da bu hareketi önemsiyorum.”

Konukman, THTM’nin bir sinerji yaratacağını öngörüyor: “Türkiye Halk Temsilcileri Meclisi’nin gündemleri olacak. Çeşitli konuları araştıracak. Mevcut meclisi, TBMM’yi de ciddi anlamda kendi gündemiyle sıkıştıracak. Onlara da bir çekidüzen verecek.”

‘Emekten yana bir düzeni kurabiliriz’

THTM, TKP’nin çağrısıyla yola çıktı. Ancak Aziz Konukman, yeni oluşuma katılmak için TKP’li olmanın şart olmadığının altını çiziyor: “Örneğin ben CHP üyesiyim, ama çözümü burada görüyorum. Var olan düşünce yapılarını burada zorlayabilirim diye düşünüyorum.”

“Ayrıca, geçmişe bakalım, laikliği en çok sahiplenen sosyalistler oldu. Partili partisiz hiç önemi yok, kardeşçe bir araya gelmeliyiz, zaten birbirine dost ideolojik eğilimlere sahibiz. Benim CHP’liliğim TKP’de üye olanla niye çelişsin ki? Ben Cumhuriyet’in çıkış ve kuruluş dönemindeki ideolojiyi sahipleniyorum ve onu daha ileriye taşıyorum. Demokratik, emekten yana, laik bir sürece taşıyorum. O dönemde kurulabildiği kadarıyla kuruldu Cumhuriyet. Biraz topaldı. Sol olmadan o açılım gerçekleşti. Şimdi yeni bir başlangıç yapabiliriz. Emekten yana bir düzeni kurabiliriz, niye yapamayalım? Benim yapabileceğimize inancım tam.”