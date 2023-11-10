Akşener ve Bahçeli Anıtkabir'de yan yana: Tokalaşarak ayrıldılar

Cumhuriyet’in kurucusu Mustafa Kemal’in ölümünün 85'inci yılında, Anıtkabir'de düzenlenen devlet töreniyle anıldı. Törende İYİP Genel Başkanı Meral Akşener ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin yan yana görüntüsü dikkat çekti.

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki kortejde TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi üyeleri, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İYİP Genel Başkanı Meral Akşener, yüksek yargı organlarının başkanları, TSK komuta kademesi, siyasi parti temsilcileri, bürokratlar ve diğer devlet erkanı yer aldı.

İkinci poz

MHP'den ayrıldıktan sonra İYİP'i kuran Meral Akşener ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli arasında sert siyasi tartışmalar yaşansa da iki lider 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'ndan sonra 10 Kasım'da da birlikte görüntü verdi.

Akşener'in Bahçeli’yle konuşurken eliyle ağzını kapatması dikkat çekti. Bahçeli, Akşener'in söylediklerine tebessümle karşılık verdi. Merdivenlerin bittiği noktada ayrılan iki genel başkandan Akşener, Bahçeli’ye ‘Hayırlı günler’ diledi. Akşener’in ardından İYİP'li kurmaylar da Bahçeli’nin elini sıktı.

Bahçeli ‘Geri dön’ demiş, Akşener kabul etmemişti

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, geçtiğimiz aylarda eski MHP'li Akşener'e partisine geri dönmesi çağrısında bulunmuş, Erdoğan da Bahçeli'nin "evine dön" çağrısı hakkında "Olabilecek, en makul çizgide bir davettir. Birlik, beraberliğin tesisine yönelik bir adım olabilir" ifadelerini kullanmıştı.

Söz konusu çağrı, Akşener tarafından kesin bir dille reddedilmişti. Akşener bu çağrıya şu sözlerle cevap vermişti:

"Sayın Erdoğan'a bir çağrıda bulunmak istiyorum; ortağı ile ilgilensin, ne zaman sayın Erdoğan'ın ilgisi azalıyor, Sayın Bahçeli başta ben olmak üzere partime saldırıyor. Biz bundan bıktık, lütfen ortağıyla ilgilensin."

İYİP’te iki istifa birden

İYİP Genel İdare Kurulu Üyesi Bahadır Erdem, partisinden istifa ettiğini duyurdu. Eski Merkez Bankası Başkanı Durmuş Yılmaz da bugün İYİP'ten istifa ettiğini sosyal medya hesabından duyurmuştu.