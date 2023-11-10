TKP'den 10 Kasım açıklaması

Türkiye Komünist Partisi (TKP) liderlik ettiği devrimin sınıfsal karakterine rağmen oynadığı rolle tarihin ileriye doğru akışını hızlandıran Mustafa Kemal Atatürk'ü saygıyla andığını açıkladı.

TKP tarafından yapılan 10 Kasım açıklamasında "Mustafa Kemal, devrimci bir lider olarak tarihsel değerini her zaman koruyacaktır" ifadelerine yer verildi.

Sosyal medya üzerinden yapılan açıklamada şöyle:

"Emperyalist işgal altındaki topraklarda ezilerek ve aşağılamaya maruz bırakılarak iradesi gasp edilen bir halkın ayağa kalkabileceğine inandı.

Kurtuluşu çoktan sonu gelmiş bir imparatorluğu geri getirmekte aramadı, geleceğe baktı.

Ülkesine layık gördüğü gelecekte Anadolu'nun Cumhuriyet'le buluşturulması vardı.

Liderlik ettiği devrimin sınıfsal karakterine rağmen oynadığı rolle tarihin ileriye doğru akışını hızlandıran, tebaa olmaya alıştırılmış yoksul Anadolu köylüsünden gerçek bir halk yaratması için devrimin sınırlarını zorlayan Mustafa Kemal Atatürk'ü saygıyla anıyoruz.

Halka karşı işledikleri suçların üzerini örtmek isteyen büyük holdinglerin, toplumun gözünde meşruiyet kazanmaya çalışan Osmanlıcıların, imajlarını düzeltmeye çalışan liberallerin sahte sahiplenişlerine karşı Mustafa Kemal, devrimci bir lider olarak tarihsel değerini her zaman koruyacaktır."