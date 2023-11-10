Gazze'de 35. gün: 'İnsani ateşkes' netleşmedi, güneye göç devam ediyor

Aksa Tufanı operasyonunun ardından başlayan çatışmalar 35. gününde devam ediyor.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırılarında ölenlerin sayısının 10 bin 812 olduğunu açıkladı. Hayatını kaybedenlerin 4 bin 412'si çocuk. Ayrıca enkaz altında 1400’ü çocuk 2 bin 650 kişi olduğu yönünde kayıp ihbarı bulunuyor.

'İsrail'le henüz insani ateşkese varılmadı'

Hamas lideri Heniyye'nin danışmanı Tahir en-Nunu, Beyaz Saray'ın, İsrail'in, "çatışmalara insani ara verilmesini kabul ettiği" yönündeki açıklamalarına Telegram hesabından cevap verdi.

Görüşmelerin sürdüğünü ancak şu ana kadar İsrail'le bir anlaşmaya varılmadığını kaydeden Nunu, "Bir anlaşmaya varılacak olursa bu, açık bir şekilde halkımıza duyurulacaktır" ifadesini kullandı.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, gazetecilere yaptığı açıklamada, İsrail'in, abluka altındaki Gazze Şeridi'nin kuzeyinde bulunan sivillerin çıkışı için saldırılara günde 4 saat ara vermeyi kabul ettiğini bildirmişti.

Netanyahu: Gazze'ye girecek güvenilir bir güç var

Netanyahu, "Gazze'yi fethetmeye çalışmıyoruz, Gazze'yi işgal etmeye çalışmıyoruz ve Gazze'yi yönetmeye çalışmıyoruz" dedi.

Fox News'a konuşan Başbakan Benyamin Netanyahu, Gazze'de bir sivil hükümet olması gerektiğini; ancak İsrail'in de 7 Ekim gibi bir saldırının bir daha yaşanmayacağından emin olması gerektiğini belirtti.

Netanyahu, "O yüzden elimizde gerekirse Gazze'ye girip, katilleri öldürecek bir güvenilir güç var" diye konuştu.

İsrail Savunma Bakanı: Yeni yöntemler kullanmaya başladık

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, "İsrail ordusu, tünellerle başa çıkmak için yeni yöntemler kullanmaya başladı. Bu soruna çözüm bulmaya çalışıyorlar ve başarıyorlar" dedi.

Gallant, Hamas mensuplarını “yok edeceklerini” savunarak, bunun “bir ay, bir yıl, hatta yıllar alabileceğini” kaydetti.

Ülkenin kuzeyinde Lübnan sınırında Hizbullah ile yaşanan çalışmalara da işaret eden Gallant, İsrail’e zarar vermeye çalışan Hizbullah’ın “darbe üstüne darbe aldığını" belirtti.

BM yetkilisi: Gazze'de 99 mesai arkadaşımızı kaybettik

Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) İletişim Direktörü Juliette Toma, Gazze'deki durumun giderek kötüleştiğini söyledi.

BBC'ye konuşan Toma, UNRWA'nın 150 sığınağında 700 binden fazla insana yardım ettiğini; ancak ellerinde gerekli erzakların bulunmadığını söyledi. Toma, 7 Ekim'den bu yana da 99 UNRWA çalışanının öldürüldüğünü belirtti.

UNRWA: Tesislerimizde 4 bin 600 hamile kadın ve 380 bebek tıbbi bakıma muhtaç

Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA), ajansın Gazze Şeridi'ndeki tesislerinde yaşayan yaklaşık 4 bin 600 yerinden edilmiş hamile kadın ve 380 yeni doğmuş bebeğin tıbbi bakıma ihtiyacı olduğunu duyurdu.