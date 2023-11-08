Ankaralılar Filistin halkıyla dayanışma için buluştu: Filistin bayrağı İsrail Büyükelçiliği konutu önünde

Türkiye Komünist Partisi'nin çağrısı ile bu akşam saat 19.00'da Ankara Kuğulu Park'ta bir araya gelen yurttaşlar, eli kanlı, utanmaz işgalcilere ve onların destekçilerine karşı, Filistin halkı ile dayanışma için bir araya geldi.

Kuğulu Park'ta toplanan yüzlerce yurttaş, İsrail'in Filistin’de on yıllardır süren işgalini ve haftalardır devam eden saldırıları protesto etmek için oluşturulan insanlık zincirinin parçası oldu.

Kurulan zincirde elden ele uzanan Filistin bayrağı İsrail Büyükelçiliği konutu karşısına asıldı.

Eylemde konuşma yapan TKP Merkez Komitesi üyesi Ali Ufuk Arikan, "Bugün Katil İsrail Büyükelçiliği karşısına astığımız bayrak bir sözdür. Bu söz barbarlara, katliamcılara karşı direnen Filistin halkının sesi içindir. Bu bayrak, bu ülkenin emekçi halkının, direnen Filistin halkının yanında olduğunun göstergesidir" dedi.

Bu bayrağın emekçi halkın direnen Filistin halkına destek mesajı olduğunu vurgulayan Arikan, "Bugünden sonra memleketin dört bir yanında direnen Filistin halkının onurlu sesini yükselteceğiz. Katil İsrail'de onun destekçisi Amerika'da kaybedecek. İsrail Filistin'de kaybedecek ABD burada kaybedecek defolup gidecekler memleketimizden. Defolup gidecekler bütün dünyadan" diye konuştu.

Yüzlerce Ankaralının parçası olduğu eylem, Filistin bayrağının asılmasının ardından, "Katil İsrail Filistin'den defol", "İşgalciler her zaman kaybeder", "Filistin halkı yalnız değildir" ve "Katil İsrail, katil ABD" sloganlarla sona erdi.

Eli kanlı, utanmaz işgalcilere ve onların destekçilerine karşı Ankara Kuğulu Park’ta bir aradayız! pic.twitter.com/KdSHlLiEHr — TKP (@tkpninsesi) November 8, 2023